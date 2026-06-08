Svež zrak v domu ni samoumeven: tihi sovražniki zdravja so vlaga, CO₂ in plesen

Večina ljudi o zraku razmišlja šele, ko postane zatohlo, se pojavijo rosna okna ali celo plesen. A prav kakovost zraka močno vpliva na naše zdravje, spanec, počutje in koncentracijo. Sodobni domovi so vse bolj zrakotesni, zato se v njih hitreje kopičijo vlaga, ogljikov dioksid in drugi onesnaževalci. Posledice so lahko utrujenost, alergije, težave z dihali in poškodbe stavbe. Kdaj je rešitev rekuperator, kdaj razvlaževalnik in kdaj klimatska naprava? Ter kakšne so optimalne vrednosti temperature in vlage za zdravo bivanje?

V celotnem članku na Deloindom.si preberite, zakaj je notranji zrak pogosto slabši od zunanjega, kako preprečiti nastanek plesni, katere napake najpogosteje delamo pri prezračevanju ter katera naprava lahko najbolj učinkovito izboljša kakovost bivanja v vašem domu.