Švicarji bodo odločali, koliko prebivalcev še prenese država

Švicarji imajo pred sabo nenavaden referendum: 14. junija bodo glasovali o pobudi, ki predvideva omejitev števila prebivalcev Švice na največ 10 milijonov do leta 2050.

Pobudo »Ne 10-milijonski Švici«, ki jo podpira desničarska Švicarska ljudska stranka (SVP), sta švicarska vlada in parlament sicer zavrnila že marca lani, vendar v javnosti pridobiva podporo. Predlog določa, da število stalnih prebivalcev pred letom 2050 ne sme preseči 10 milijonov. Če bi država pred tem dosegla mejo 9,5 milijona prebivalcev, bi morala vlada sprejeti ukrepe za omejitev priseljevanja. Med drugim pobuda predvideva tudi možnost prekinitve sporazuma o svobodi gibanja oseb z Evropsko unijo.

Nova anketa, ki jo je za javno RTV SRG izvedla raziskovalna agencija iz Berna med 20. aprilom in 3. majem, kaže tesno razdeljeno javnost: 47 odstotkov vprašanih pobudo podpira, prav toliko ji nasprotuje, preostali pa so neodločeni. V raziskavi je sodelovalo 19.728 anketirancev. Rezultati kažejo rahlo rast podpore v primerjavi z začetkom marca, ko je bilo za predlog 45 odstotkov vprašanih, proti pa 47 odstotkov.

Sprememba ustave

Švica je v zadnjih desetletjih doživela hitro rast prebivalstva, predvsem zaradi priseljevanja. Po podatkih raziskovalnega centra Avenir Suisse se je število prebivalcev od leta 2000 povečalo za približno 1,9 milijona ljudi. Lani je država prvič presegla devet milijonov prebivalcev, približno 27 odstotkov jih je tujih državljanov, piše Time.

Predlog predvideva spremembo švicarske ustave. Če bi število stalnih prebivalcev – skupaj s švicarskimi državljani in tujci z dovoljenjem za prebivanje – pred letom 2050 preseglo 9,5 milijona, bi morala vlada skupaj s parlamentom sprejeti omejitvene ukrepe. Ti bi lahko posegli na področja azilne politike, združevanja družin in izdaje dovoljenj za prebivanje.

V javnosti se krešejo mnenja zagovornikov in nasprotnikov pobude, medtem ko prvi pravijo, da ne gre le za številke, temveč za vprašanje kakovosti življenja, pa drugi zagovarjajo priseljevanje kot temelj švicarskega gospodarstva.