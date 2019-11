Svoboda Davida Hasselhoffa

Dekle po imenu Nikki

Pred tridesetimi leti je na nemških glasbenih lestvicah kraljevala skladba Looking for Freedom, o kateri nihče ni natančno vedel, kako se je znašla tam. Govori o bogatašu, ki išče pot do svobode, a Nemci so jo v času mirne revolucije in rušitve berlinskega zidu prepevali kot pesem o svobodi. Izvajal jo je David Hasselhoff, ameriški igralec, ki je vozil govoreči avtomobil v nadaljevanki Vitez za volanom in pozneje postal reševalec Mitch v Obalni straži. Veliko Nemcev še danes verjame, da je zagoreli kalifornijski zvezdnik v rdečih kopalkah zaslužen za konec hladne vojne in celo da je zrušil berlinski zid.Pesem velja za enega od največjih popkulturnih misterijev. Bilo je leto 1986, konec snemanja Viteza, ločeval se je od prve žene in ni vedel, kam bi sam s sabo, ko se je srečal z oboževalko. Ta je bila za kosilo z zvezdnikom izžrebana v neki reviji. Od kod si, jo je vprašal, rekla je, da prihaja iz Avstrije, kjer je bil njegov album takrat med najbolj popularnimi. Pogledala sta na zemljevid, »kje je ta država«, igralec je navezal stike z avstrijsko revijo ter se dogovoril za nekaj koncertov. Njegova slava je takrat že segla do Nemčije in Švice, a to ni bilo nič v primerjavi s poznejšim albumom Looking for Freedom, katerega naslovna pesem je pravzaprav priredba nemške Auf der Strasse nach Süden, čeprav z drugim besedilom: Iskal sem svobodo, odkar sem zapustil rojstno mesto, in še vedno je nisem našel ...Hasselhoff je leta 1989 postal nemški idol, skladba pa nemška himna upanja. Vsi so jo poznali in peli, na silvestrovo leta 1989 jo je pred Brandenburškimi vrati zapel tudi Hasselhoff. Obkrožali so ga tisoči veselih Nemcev z napisi »Hvala, da si zrušil zid«, njega pa je za las zgrešila petarda iz množice.Ko se je pred tedni ob trideseti obletnici teh prelomnih dogodkov spet pojavil tam, je vztrajno ponavljal, da z berlinskim zidom nima nič in da se je vse začelo z dekletom po imenu Nikki.