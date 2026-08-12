Ta hiša ob jezeru je popoln recept za poletni oddih

V vročih poletnih dneh si marsikdo zaželi pobega nekam ob vodo. Sodobna počitniška hiša ob jezeru Archambault v kanadskem Quebecu pokaže, kako je mogoče arhitekturo skoraj neopazno vključiti v naravo.

Arhitekti so stavbo zasnovali iz več preprostih volumnov, velike steklene površine pa odpirajo notranjost proti jezeru. Svetel les, bele površine in beton se nadaljujejo tudi v interierju, velika veranda pa postane podaljšek bivalnih prostorov na prostem.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi okolici hiše, kjer so zasadili avtohtone rastline in ohranili čim bolj naraven stik z objezersko pokrajino.

Več o hiši, ki navdušuje z razgledi in premišljeno arhitekturo, preberite na Deloindom.si.