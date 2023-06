Papež Frančišek je ob 40. obletnici izginotja Emanuele Orlandi molil in izrazil solidarnost z njeno družino, kar je njen brat Pietro Orlandi pozdravil kot znak, da se Vatikan končno resno ukvarja z najbolj znanim nerešenim primerom za vatikanskimi zidovi. Papež je dejal, da želi še enkrat izraziti, da je z njeno družino, še posebej z materjo, in darovati svoje molitve, tako kot tudi vsem drugim družinam, ki nosijo bolečino zaradi izgubljene ljubljene osebe.

Ob tedenski nedeljski molitvi je nagovoril množice na Trgu svetega Petra, vključno s Pietrom Orlandijem in skupino njegovih podpornikov, ki so dvigovali fotografije in transparente, s katerimi so pozivali k »resnici« in »pravici«. V komentarju za agencijo Ansa je Pietro Orlandi pozdravil papeževe izjave in jih označil za »pozitiven signal« in »korak naprej«.

»Tabu Emanuele Orlandi je končno padel. Molitev je znak upanja, da bomo dosegli resnico. Papeževe besede so že velik korak, ki smo ga zahtevali leta in leta, a se ni nikoli zgodil, vendar po teh besedah ​​pričakujemo dejanja,« je dejal novinarjem.

Njegovo sestro, 15-letno hčer vatikanskega visokega uslužbenca, so nazadnje videli 22. junija 1983, ko je zapuščala glasbeno šolo v središču Rima, sledila so desetletja ugibanj, kaj se ji je zgodilo. Krožilo je veliko teorij, primer je znova pritegnil pozornost zaradi lanske Netflixove dokumentarne serije Vatican Girl (Vatikansko dekle), letos so ponovno odprli preiskavo.

V začetku leta je Pietro Orlandi na italijanski televiziji predvajal zvočni posnetek domnevnega gangsterja, ki je povedal, da so dekleta pripeljali v Vatikan, da bi jih nadlegovali, in da je papež Janez Pavel II. to vedel. Aprila je papež Frančišek obtožbe označil za »žaljive in neutemeljene insinuacije«, je poročal Reuters.