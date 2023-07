Tačke na urejenih plažah največkrat niso dobrodošle

V Piranu za pse ni veliko izbire za dostop do morja. To je mogoče na Punti pod strmim klifom in obzidjem cerkve sv. Jurija. Med kampom Lucija in rtom Seča so štirinožni ljubljenčki prav tako dobrodošli. V Strunjanu je veliko več možnosti, in sicer na pasji plaži pri ribiškem pomolu, lahko se ohladijo tudi v morju ob tamkajšnjem kampu, pa tudi na divji plaži na koncu urejene strunjanske plaže.

Psi se načeloma lahko kopajo tam, kjer to ni izrecno prepovedano. Treba je upoštevati občinske odloke, prekršek vas namreč lahko stane do 200 evrov.

Upoštevati občinske odloke

Najstarejša plaža za kosmatince je v Izoli na koncu Ulice ob pečini, pri proizvodnih halah nekdanjega Delamarisa, kjer je občina pred enajstimi leti psom namenila kotiček. Plaža ima koše za iztrebke, pitno vodo, klopi in pergolo, ki ponuja nekaj sence. Previdnost pri vstopu v morje ne bo odveč, ponekod je namreč ostro kamenje. Psi se v izolski občini lahko kopajo tudi od plaže pod Belvederjem do Belih skal, kjer pa je dostop težji, saj pot ni uhojena, sence pa je komaj za vzorec. Kotiček imajo tudi na območju nekdanje obalne ceste.

Koprska pasja plaža je na koncu semedelske promenade. FOTO: MOK

Štirinožni prijatelji imajo v Kopru plažo od leta 2019, in sicer na koncu Semedelske promenade, ob ustju Badaševice, namenjena pa je samo kužkom in spremljevalcem. Ima vso potrebno infrastrukturo, ograjeno površino, do katere se dostopa skozi dva vhoda, urejen dostop v vodo, prilagojen manjšim pasmam, pitnike, ki so lahko tudi prha, koš za iztrebke, klop in nekaj sence.

Foto: Osebni Arhiv

S psom na plažo ali ne? V morje ali ne? Veterinarka Anika Mlinar z Veterinarske ambulante Vet Medica Portorož pojasnjuje, da je odgovor na to vprašanje za vsakega psa drugačen. »Nisem zelo za niti zelo proti. Zdravemu psu odhod na plažo in kopanje zagotovo ne škodita, a je treba izbrati primeren čas za to. V poletnem času je primeren zelo zgodnji jutranji ali večerni čas po 20. uri. Kopanje odsvetujem alergikom, ki imajo po kopanju reakcijo. Tudi za starejše kužke je treba čas odhoda na plažo prilagoditi tako kot pri starejših osebah. Srčni bolnik na plažo ne gre ob treh popoldne, enako velja za kužke. Tu imam v mislih predvsem visoke temperature, in ne vodo, ki mu zagotovo ne bo škodila.« Kužki načeloma znajo plavati, vendar pa veterinarji v poletnem času opažajo diarejo, dovolj je, da spijejo zelo malo morske vode. Obstaja tudi nevarnost opeklin na tačkah, kadar do plaže hodijo po razgretem betonu, nevarnost dehidracije, zato naj imajo lastniki s sabo pitno vodo. Poškodbe so mogoče tudi v morju, denimo zaradi školjk in skal. Mlinarjeva še svetuje, da se štirinožnega prijatelja po kopanju skopa vsaj z mlačno vodo, da se spere sol, ki je lahko dražeča, svetuje tudi, da lastniki spremljajo morebitni pojav rdečkaste oziroma vnete kože. Tistih kužkov, ki tega ne želijo, naj ne silijo v vodo, še opozarja. »Labradorci obožujejo kopanje, kodrasti bišon pa bi imel klimo tudi februarja.« Pri vprašanju ovratnice ali oprsnice, tako pri odhodu na plažo kot sicer, svetuje oprsnice, a vsaka še zdaleč ni dobra. »Najboljši je individualni posvet z veterinarjem ali prodajalcem,« sklene Anika Mlinar.

Kopanje je mogoče tudi na Sv. Katarini, ki leži med Koprom in Ankaranom. Nekaj kvadratnih metrov so pri ankaranskem kampu kužkom namenili hotelirji Adrie Ankaran, primeren za namakanje pa je tudi kamniti del plaže Valdoltra. Priljubljena je divja plaža Debelega Rtiča, malce naprej, za zapornico, je še en primeren kotiček za ohladitev kužkov, manjše travnato območje, ki je od najbližjega parkirišča Krajinskega parka Debeli Rtič oddaljeno nekaj minut hoje. V zalivu Sv. Jerneja pa je še ena priljubljena naravna travnata plaža, streljaj od slovensko-italijanske meje, in je zadnja plaža na slovenskem ozemlju. Tam so dobrodošli tudi obiskovalci s hišnimi ljubljenčki.

Na urejenih plažah slovenske Obale psi največkrat niso dobrodošli. FOTO: Ljubo Vukelič

Globe

Psi se načeloma lahko kopajo tudi drugod, tam, kjer to ni izrecno prepovedano. Treba je upoštevati občinske odloke, prekršek vas namreč lahko stane do 200 evrov. V Izoli denimo pričakujejo, da imamo s seboj vodo, s katero splaknemo tudi pasje uriniranje. Globa grozi, če skrbnik živali nima vrečke za začasno shranjevanje iztrebkov zaradi nenadzorovanega gibanja psov, vodenja psov in drugih živali po javnih površinah, kjer je to prepovedano, ali če skrbnik živali ne odstrani pasjih iztrebkov z javnih površin. Zakon o zaščiti živali je jasen, pes mora biti na javnih površinah ves čas pripet. Tudi med plavanjem.