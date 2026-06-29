Tadej Pogačar lovi legende Toura

Vrhunec kolesarske sezone je pred vrati in za vas smo spet pripravili posebno prilogo, s katero boste lažje spremljali še enega od zgodovinskih trenutkov v izjemni karieri Tadeja Pogačarja. Slovenski šampion bo na 113. dirki po Franciji lovil svojo peto zmago.

Z njo bi se pridružil največjim legendam te dirke, Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Berbardu Hinaultu in Miguelu Indurainu. V prilogi, ki bo v četrtek, 2. julija, izšla skupaj z Delom in Slovenskimi novicami, boste bolje spoznali tudi to četverico šampionov.

Na 32 straneh boste izvedeli še, kako se bo 27-letnik s Klanca pri Komendi lotil velikega izziva. Pa kako ga bo skozi pasti na katalonskih in francoskih cestah krmaril športni direktor Andrej Hauptman, s katerim sta se skupaj veselila že štirih zmag za ekipo UAE.

Naslovnica priloge Tour 2026 FOTO: Delo

Tokrat bodo na največji dirki na svetu nastopili trije Slovenci, tudi Matej Mohorič, ki je za našo prilogo razkril, kako bo na Touru v dresu ekipe Bahrain Victorious spet lovil etapne zmage. Doslej mu jih je uspelo ujeti tri, dve leta 2021 in eno leta 2023.

Na startu bo tokrat brez moštvenega kolega Primoža Rogliča tudi Jan Tratnik, ki so mu pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe zaupali odgovorno nalogo. V zasedbi, ki se bo z Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzem borila za rumeno majico, bo cestni kapetan, pomočnik s posebnimi pooblastili, ki bo skrbel tudi za to, da se bo ekipa držala taktičnega načrta ali pa ga po potrebi prilagodila dogajanju na cesti.

Analizirali smo tudi dogajanje v taborih Pogačarjevih največjih tekmecev. Med njimi bo spet Jonas Vingegaard, ki se bo z Vismo Lease a Bike poskušal vrniti na prestol Toura, na katerem je že bil v letih 2022 in 2023. Izvedeli boste tudi vse o novem izzivalcu, komaj 19-letnem Paulu Seixasu, ki bo z ekipo Decathlon gostitelje poskušal vrniti na pota stare slave. Na zmagoslavje na Elizejskih poljanah Francozi namreč čakajo že od leta 1985, ko je nazadnje rumeno majico osvojil Bernard Hinault.

V prilogi boste našli tudi podroben opis 3320,7-kilometrske trase, ki bo po treh tednih velikega spektakla kolesarsko karavano 26. julija pripeljala do cilja v Parizu.

Prijetno branje ob spremljanju dirke po Franciji!