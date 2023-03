Tako bo vaš domači kruh vedno uspel

Sveže pečen domač kruh najprej privabi s privlačnim vonjem, prava nagrada za brbončice pa je njegova edinstvena aroma, ki je pravi balzam za našo dušo. Odličen je brez vsega, če pa mu dodate še kakšno izbrano kulinarično dobroto, pa postane obrok, ki bi si ga zlahka privoščili vsak dan.

Da bi res doživeli takšen gurmanski raj, pa potrebujete pravi začetek: recept za doma pripravljen kruh, ki je enostaven in hkrati najboljša osnova za neskončne kulinarične možnosti.

Če želite torej postati domača pekovska kraljica ali kralj, berite naprej in odkrijte vse skrivnosti, s katerimi bo vaš hlebček vedno popoln.

Začnimo pri osnovah: zmagovalni recept za beli hlebček

Sestavine:

500 g bele ali polbele pšenične moke

300 g tople vode

8 g kvasa

žlička sladkorja

7 g soli

1 žlica oljčnega olja

Postopek:

V vodi najprej stopite kvas in sladkor. V tekočino nato postopoma primešajte moko in čez nekaj časa še sol. Ko bo testo že homogeno, primešajte še oljčno olje. Če boste kruh pripravili v kuhinjskem robotu, ga boste zamesili veliko hitreje, na roke pa predlagamo, da gnetete približno 15 minut.

FOTO: Depositphotos

Testo položite v pomokano skledo, pokrijte in pustite, da vzhaja toliko časa, da doseže dvojno količino.

Čas vzhajanja je močno odvisen od temperature v prostoru, vsaka dodatna toplota lahko čas vzhajanja močno skrajša. Če se vam mudi, lahko vzhajate v zaprti pečici s prižganimi lučmi ali v testo dodate malo več kvasa.

Testo zvrnite na pomokano površino in oblikujte v želeno obliko hlebčka. Testo postavite v pomokano košarico za vzhajanje, pokrijte in pustite vzhajati še približno trideset minut.

Vzhajano testo položite na pekač s papirjem za peko in ga postavite v vnaprej segreto pečico. Prvih 20 minut pecite pri 220–230 stopinjah Celzija, nato temperaturo znižajte in pecite pri 180 stopinjah še približno 40–45 minut.

Kruh vzemite iz pečice, počakajte, da se ohladi, in šele nato postrezite.

Naslednji pogoj za nebeški hlebček: vrhunska kombinirana parna pečica

Popolni rezultati peke in pečenja s kombinacijo suhe in vlažne vročine. FOTO: Miele

Dober in preverjen recept je seveda osnova za uspeh, toda če želite, da bo vaš domači kruh hrustljav ter hkrati mehak in puhast, potrebujete še pečico, ki vam bo omogočala peko kot v profesionalni pekarni.

Skrivnost dobre pečice se skriva v številnih inovativnih funkcijah, ki olajšajo pripravo jedi in so hkrati preproste za uporabo. Pri peki kruha je ključna funkcija para, z dodatno vlago boste namreč dosegli tiste prave rezultate.

Odličen kruh v kombinirani parni pečici Miele Recept že imate, s pomočjo inovativne pečice Miele pa bo priprava domačega kruha še lažja in tudi hitrejša. Tako boste lahko prihranili čas za pripravo, saj je pečica opremljena s funkcijo za hitro vzhajanje. Omogoča pa tudi pomoč pri pečenju – s posebnim programom bo vaš kruh pečen do popolnosti.

S pečico Miele do specialitet kot iz šefovske kuhinje

Kombinirane parne pečice Miele DGC in DGC Pro so pravi adut pri pripravi vaših domačih specialitet. Ne le za peko kruha, z njihovo pomočjo boste osvajali najrazličnejše kuharske preizkušnje in si pričarali jedi, ki ste jih doslej občudovali na jedilnih listih vrhunskih restavracij.

Para se enakomerno in hitro razporedi po pečici – zato uživate v optimalnih rezultatih kuhanja. FOTO: Miele

In ker vsaka jed potrebuje drugačno toplotno obdelavo, imajo pečice Miele prav vse funkcije, ki jih potrebujete za svoje mojstrovine – od klasične peke, peke na žaru, kuhanja sous-vide do pečenja ali kuhanja s paro in še veliko več. Poleg tega vam bo pečica olajšala delo tudi s pomočjo avtomatskih programov in menijev, za boljšo učinkovitost pri kuhanju pa se boste lahko zanesli na funkcijo Mix & Match. Gre za pametno pomoč, ki omogoča hkratno pripravo ali pogrevanje različnih živil. Tako lahko popolnoma udobno pripravite obrok, sestavljen iz več komponent, ne da bi morali paziti na različne čase in temperature priprave.

Raznolikost uporabe vam bo omogočila, da boste zlahka raziskovali svoje kulinarične talente in pripravili jedi za vse okuse in najrazličnejše priložnosti – od slastnih pečenk, domačih sladic in peciva do eksotičnih jedi in zdravih obrokov, ki jih boste lahko pripravili s pomočjo pare.

Kuhanje v pari Ste vedeli, da kuhanje v pari velja za enega najbolj zdravih načinov priprave živil? To pa predvsem zato, ker se živila kuhajo pri razmeroma nizkih temperaturah in se v nasprotju z običajnim kuhanjem, ki je pogosto pri previsokih temperaturah, ohranijo dragoceni vitamini in minerali. Hkrati pri kuhanju v pari ni neposrednega stika z vodo – živila zato ohranijo svoj intenzivni lastni okus. Dragocene prednosti kuhanja v pari pa so že dokazali tudi znanstveniki: v živilih, kuhanih v pari, je vsebnost vitaminov, zlasti vitamina C, bistveno večja. Paprika, kuhana v pari, na primer vsebuje prav toliko hranilnih snovi kot surova, kar je velika prednost tako za naše zdravje kot za okus živila.

Ali ste vedeli? Miele je jeseni 2016 proizvedel milijonto parno pečico. To je res edinstvena zgodba o uspehu, saj je bila še pred 20 leti gospodinjska parna pečica pravi eksot v kuhinji. Šele Miele je temu izdelku pomagal do preboja – in danes se lahko pohvalijo z najširšim izborom parnih pečic in kombiniranih aparatov.

V kombiniranih pečicah Miele bo pečen piščanec vedno popoln: hrustljav in hkrati sočen. FOTO: Depositphotos

Za še večjo natančnost pri peki vam bo pomagal termometer za živila, s katerim boste zlahka preverili središčno temperaturo, hkrati pa vam bo avtomatsko preračunaval čas priprave in prekinil postopek peke, ko bo jed pripravljena.

Izvrstne kombinirane parne pečice Miele so tudi prava paša za oči, saj jih odlikuje izbran estetski minimalizem, kar pomeni, da bodo zlahka našle svoje mesto v dizajnu vaše kuhinje. Notranjost je obložena s plemenitim jeklom s strukturo platna, za piko na i pa poskrbi posebna LED-osvetlitev.

FOTO: Miele

Da bo vaša nova pečica Miele vedno brezhibno čista, pa bo poskrbela edinstvena funkcija HydroClean, ki poskrbi za samodejno čiščenje. Penasta mešanica vode in inovativnega čistila Miele HydroCleaner namreč namoči ostanke hrane in jih sprosti s površin. Brez truda tako odstranite celo trdovratno umazanijo. To vam prihrani naporno čiščenje in poskrbi za bleščeče čisto notranjost pečice.





