    Zanimivosti

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    FOTO: SPAR Slovenija
    FOTO: SPAR Slovenija
    Promo Delo
    21. 8. 2025 | 08:31
    21. 8. 2025 | 08:32
    4:49
    Vendar je začetek jeseni tudi začetek novega obdobja, ki ga lahko izkoristite za to, da se naučite preudarnega nakupovanja. Predstavljamo 7 učinkovitih nasvetov, s katerimi boste prihranili denar ter celo čas in sive lase.

    1. Načrtujte obroke

    Domači obroki so odlična navada, saj se ob mizi zbere vsa družina. Poleg tega je prednost domače kuhe v tem, da lahko sestavine dodajate in prilagajate po svojem okusu. Za domače obroke je najbolje narediti tedenski načrt oziroma jedilnik in ob njem seznam, katere sestavine boste potrebovali. Potem boste kupili točno to in le toliko, kot boste porabili. Tako boste zmanjšali količino zavržene hrane in prihranili denar.  

    2. Eno živilo za več jedi

    Pri nakupih je dobro misliti vnaprej. Izbirajte živila, ki jih lahko uporabite v različnih jedeh. Na primer riž je primeren za različne glavne jedi (rižota, suši, zgostitev juh ali enolončnic), pa tudi za sladice (mlečni riž, rižev narastek itd.). Tako boste imeli vedno pri roki osnovna živila in vam ne bo treba po nepotrebnem v trgovino. Tudi to pomeni prihranek denarja.   

    Nekatere izdelke se splača kupiti na zalogo. FOTO: SPAR Slovenija
    Nekatere izdelke se splača kupiti na zalogo. FOTO: SPAR Slovenija

    3. Kupujte na zalogo izdelke v akciji

    Živila v akciji se splača kupovati na zalogo. Vendar bodite preudarni in kupujte le tista, ki jih boste zares porabili. Svetujemo vam, da se osredotočite na konzervirana živila, živila z daljšim rokom uporabe, zamrznjeno zelenjavo, nekatere pijače. Poleg živil je pametno, da si naredite tudi zalogo neživilskih izdelkov, ki jih najpogosteje uporabljate, na primer toaletni papir, krpe, žarnice, baterije itd. 

    4. Kupujte izdelke trgovskih blagovnih znamk

    Kupujte tako imenovane generične izdelke oziroma izdelke trgovskih blagovnih znamk. Ti so prav tako kakovostni, vendar običajno cenovno ugodnejši od drugih blagovnih znamk, pa tudi njihova izbira je ponavadi široka, zato boste zlahka našli vse, kar potrebujete.

    5. Spremljajte letake trgovcev

    Bodite na tekočem in vedno preglejte vse letake in kataloge trgovcev. Tako ne boste zamudili akcij in ugodnosti, ki jih ponujajo.

    FZ mobilno aplikacijo trgovca boste na tekočem z vsemi ugodnostmi, ki vam jih ponuja. FOTO: SPAR Slovenija
    FZ mobilno aplikacijo trgovca boste na tekočem z vsemi ugodnostmi, ki vam jih ponuja. FOTO: SPAR Slovenija

    6. Zbirajte kupone in uporabljajte kartice ugodnosti

    Preglejte letake trgovca in izrežite kupone. Še dodatno pa lahko prihranite s karticami ugodnosti, ki običajno ponujajo popuste le za imetnike. Če ima trgovec mobilno aplikacijo, si jo naložite na telefon, da boste imeli vse potrebne informacije in ugodnosti na dlani.

    7. Nakupujte v eni trgovini

    Z nakupovanjem v eni trgovini, kjer najdete vse, kar potrebujete, si prihranite vožnjo od ene trgovine do druge, s tem pa tudi čas, živce, gorivo in seveda denar.  

    V SPARu prišparate vsak dan

    V Sparu vam ni treba izbirati med ceno in kakovostjo. V široki ponudbi kakovostnih izdelkov Sparovih lastnih znamk najdete vse, kar potrebujete, po ugodnih cenah. Prihranite z izdelki kakovostne znamke SPAR, ki so v primerjavi z izdelki priznanih blagovnih znamk cenovno ugodnejši, ter z izdelki iz linije S-BUDGET po diskontnih cenah*, ki so preverjeno kakovostni.

    Prihranite lahko tudi tako, da izkoristite tedenske in druge ugodnosti, ki vam omogočajo cenovno dostopen in kakovosten nakup vsak dan. Med drugim lahko od ponedeljka do četrtka unovčite kupon za 25 % popusta na en izdelek po lastni izbiri** ter ob petkih in sobotah kupon za 10 % popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 €**. Druge ugodnosti preverite v Sparovih aktualnih letakih.

    FOTO: SPAR Slovenija
    FOTO: SPAR Slovenija

    *Diskontne cene v promocijah družbe SPAR Slovenija d.o.o. predstavljajo primerjavo cen izdelkov S-BUDGET s primerljivimi izdelki v diskontnih trgovinah (Hofer in Lidl). V Sparu zagotavljajo, da izvajajo redne mesečne popise, na podlagi katerih vsak prvi teden v mesecu po potrebi prilagajajo cene izdelkov S-BUDGET, ki tako ostajajo na diskontnih cenah.

    **Cena velja s SPAR plus kartico.

    Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija

    Novice  |  Črna kronika
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Novice  |  Črna kronika
    20. 8. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Novice  |  Znanoteh
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    20. 6. 2025 | 13:40
    Magazin  |  Generacija+
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Policija

    Neznanci najprej z razstrelivom nad bankomat, nato vdrli še v trgovino

    V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 777 klicev, od tega 199 za posredovanje v interventnih dogodkih.
    21. 8. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Erranijeva in Vavassori slavila proti zvezdniškemu dvojcu

    V finalu turnirja mešanih teniških dvojic sta naslov ubranila Sara Errani in Andrea Vavassori. Iga Šwiatek je pohvalila taktično premetnost nasprotnikov.
    21. 8. 2025 | 08:54
    Preberite več
