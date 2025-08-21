Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

Vendar je začetek jeseni tudi začetek novega obdobja, ki ga lahko izkoristite za to, da se naučite preudarnega nakupovanja. Predstavljamo 7 učinkovitih nasvetov, s katerimi boste prihranili denar ter celo čas in sive lase.

1. Načrtujte obroke

Domači obroki so odlična navada, saj se ob mizi zbere vsa družina. Poleg tega je prednost domače kuhe v tem, da lahko sestavine dodajate in prilagajate po svojem okusu. Za domače obroke je najbolje narediti tedenski načrt oziroma jedilnik in ob njem seznam, katere sestavine boste potrebovali. Potem boste kupili točno to in le toliko, kot boste porabili. Tako boste zmanjšali količino zavržene hrane in prihranili denar.

2. Eno živilo za več jedi

Pri nakupih je dobro misliti vnaprej. Izbirajte živila, ki jih lahko uporabite v različnih jedeh. Na primer riž je primeren za različne glavne jedi (rižota, suši, zgostitev juh ali enolončnic), pa tudi za sladice (mlečni riž, rižev narastek itd.). Tako boste imeli vedno pri roki osnovna živila in vam ne bo treba po nepotrebnem v trgovino. Tudi to pomeni prihranek denarja.

3. Kupujte na zalogo izdelke v akciji

Živila v akciji se splača kupovati na zalogo. Vendar bodite preudarni in kupujte le tista, ki jih boste zares porabili. Svetujemo vam, da se osredotočite na konzervirana živila, živila z daljšim rokom uporabe, zamrznjeno zelenjavo, nekatere pijače. Poleg živil je pametno, da si naredite tudi zalogo neživilskih izdelkov, ki jih najpogosteje uporabljate, na primer toaletni papir, krpe, žarnice, baterije itd.

4. Kupujte izdelke trgovskih blagovnih znamk

Kupujte tako imenovane generične izdelke oziroma izdelke trgovskih blagovnih znamk. Ti so prav tako kakovostni, vendar običajno cenovno ugodnejši od drugih blagovnih znamk, pa tudi njihova izbira je ponavadi široka, zato boste zlahka našli vse, kar potrebujete.

5. Spremljajte letake trgovcev

Bodite na tekočem in vedno preglejte vse letake in kataloge trgovcev. Tako ne boste zamudili akcij in ugodnosti, ki jih ponujajo.

6. Zbirajte kupone in uporabljajte kartice ugodnosti

Preglejte letake trgovca in izrežite kupone. Še dodatno pa lahko prihranite s karticami ugodnosti, ki običajno ponujajo popuste le za imetnike. Če ima trgovec mobilno aplikacijo, si jo naložite na telefon, da boste imeli vse potrebne informacije in ugodnosti na dlani.

7. Nakupujte v eni trgovini

Z nakupovanjem v eni trgovini, kjer najdete vse, kar potrebujete, si prihranite vožnjo od ene trgovine do druge, s tem pa tudi čas, živce, gorivo in seveda denar.

