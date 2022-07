Tako boste zmanjšali količino kuhinjskih odpadkov in privarčevali denar

Pomembno je, kako se lotite nakupovanja, kako pripravljate hrano, jo shranjujete in tudi, kaj naredite z odpadki. Hrana postaja vse dražja, zato je še toliko pomembnejše, da je čim manj zavržemo. Ne glede na to, ali gre za zelenjavo, sadje, meso, kruh, konzervirano hrano ali zamrznjeno – z vsako je treba spoštljivo ravnati. Če boste dobro razmislili, kako ustvariti čim manj ostankov, boste naredili uslugo naravi in tudi svoji denarnici, saj boste nedvomno privarčevali.

