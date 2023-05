Taksist misli, da sta slavni stranki malo pretiravali

Kot »skoraj katastrofalno avtomobilsko zasledovanje« je tiskovni predstavnik britanskega princa Harryja opisal dirko s paparaci, v kateri sta bila v torek zvečer udeležena s soprogo Meghan Marle v New Yorku. Tam sta se skupaj z Dorio Ragland, materjo Meghan Markle, udeležila podelitve nagrade Women of Vision, ki jo je tokrat dobila vojvodinja Susseška.

Po odhodu s prizorišča so jima po besedah tiskovnega predstavnika več kot dve uri neumorno sledili paparaci, se pri tem skoraj zaleteli v druga vozila, v pešce in celo policista. Na fotografijah, ki jih je bilo pri tem videti v spletnih objavah, je bil tudi taksist, ki pa ni bil videti tako zaskrbljen kot slavni osebnosti na zadnjem sedežu. Ta taksist je bil Sukhcharn Singh, pravijo mu tudi Sonny, danes poroča BBC. Vojvodo in vojvodinjo Susseška je, kot je povedal, pobral pred lokalno policijsko postajo na Mannhattnu, kjer sta poskušala najti zatočišče pred zasledovalci.

Vojvodinja Susseška se je udeležila podelitve nagrad Women of Vison. FOTO: Reuters

»Ko nas je blokiral tovornjak za smeti, so se pojavili paparaci in začeli fotografirati. Vozili so za nami, to je bilo skoraj vse, nič več,« je opisal desetminutno vožnjo. Njegovi stranki sta bili videti nervozni, tudi varnostnik je bil ves čas na preži, toda taksist vsaj tistih nekaj minut, ko sta bila v njegovem taksiju, ni čutil, da bi bili v veliki nevarnosti. Mislim, da sta malo pretiravala, je ocenil za BBC, ali pa se je vse zgodilo, še preden sta sedla v taksi, je dodal. »New York je najvarnejše mesto,« je nadaljeval. »Policijske postaje in policisti so na vsakem vogalu, ni razloga za strah.«

Sukhcharn Singh, ki sicer živi v Queensu, je princa Harryja in Meghan Markle opisal kot prijazna človeka. Ko sta zapustila taksi, jima je dejal, da je vesel, ker ju je spoznal, vesel pa je bil tudi napitnine: »Deset minut vožnje, 50 dolarjev, kaj bi hotel lepšega?« je dejal. Prav posebej pa ga to kraljevsko srečanje ni vznemirilo. »Peljal sem že tudi Keitha Richardsa. Slavne osebnosti pogosto poberem,« je še izjavil in se odpeljal.

Neodgovorno, a težko bi trajalo dve uri

Princa in njegovo soprogo so paparaci zasledovali po prvem skupnem javnem nastopu para po kronanju Harryjevega očeta, britanskega kralja Karla III. v Londonu v začetku meseca. Pri tem je dal izjavo celo župan New Yorka Eric Adams in dejal, da se sicer zaveda, da si fotografi želijo dobiti posnetke slavnih osebnosti, toda New York je gosto poseljeno območje, kjer lahko s tem ogrozijo zdravje in življenje drugih ljudi. Incident je označil za »malce nepremišljenega in neodgovornega«, kot je poročal Washington Post, je pa bil skeptičen do tega, da bi lahko v mestu dve uri potekal takšen divji pregon. »Že desetminutni je zelo nevaren.«

Dogodek je vzbudil pozornost tudi zaradi tega, ker je Harryjeva mati, princesa Diana, tragično umrla v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997 prav med zasledovanjem paparacev. Harry je za njeno nesrečo v preteklosti večkrat obtožil paparace in izrazil jezo zaradi obnašanja nekaterih novinarjev, proti več medijskim hišam je vložil tudi tožbe.