Novi evrski bankovci prihajajo: ECB razkrila, kdo bo na njih

Evropska centralna banka (ECB) je predstavila deset finalnih predlogov za novo serijo evrskih bankovcev. Gre za prvo večjo prenovo njihove podobe po uvedbi evra leta 2002. Predlogi so razdeljeni v dve tematski skupini – evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalce območja z evrom vabijo, da v javni anketi glasujejo za svoje favorite. Na bankovcu za pet evrov je operna diva Maria Callas. FOTO: promocijsko gradivo Če bodo predlogi potrjeni, bodo sedanje bankovce z arhitekturnimi motivi prvič zamenjali bankovci z upodobitvami resničnih zgodovinskih osebnosti ali evropske narave. Prva serija bankovcev namreč predstavlja pomembne osebnosti, ki so zaznamovale evropsko umetnost, znanost, književnost in mirovništvo, na hrbtni strani pa so prizori iz vsakdanjega kulturnega življenja. Na ...