Tanja Kocman: Takšne vezi so redke

Pred premiero nadaljevanja uspešnice Ženske brez filtra Tanja Kocman odkrito govori o prijateljstvu med ženskami, odnosih na slovenski sceni, humorju in trenutku, ko lahko tudi boleča izkušnja postane šala.

Prvi del predstave je doživel več kot 180 ponovitev, zdaj pa se pet žensk vrača z novimi zgodbami in temami. Pri scenariju se je Tanji Kocman in Tini Gorenjak pridružila še Desa Muck, sodelovanje z njo pa je bilo za Kocmanovo nekaj posebnega. »V življenju si nisem predstavljala, da bom kdaj delala z Deso Muck,« priznava in dodaja, da je bila ob prvem sodelovanju zelo živčna. Posebno mesto ima zanjo tudi Tina Gorenjak, za katero pravi, da je »ena redkih na slovenski sceni, ki nikoli ni imela težav s tem, da pohvali kolegice in jim odpre vrata«.

Spregovorila je tudi o tem, kaj se zgodi za odrom, ko skupaj preživlja čas pet zelo različnih žensk, kako sama gleda na opravljanje med kolegi in zakaj se danes ne želi več obremenjevati z vsakim mnenjem okolice. V intervjuju za Onaplus.si razkriva še, kako humor uporablja pri soočanju z manj prijetnimi življenjskimi trenutki, kaj ji pomeni partnerstvo in zakaj pravi, da lahko stand up včasih deluje skoraj kot samoterapija.