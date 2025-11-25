Tanja Skaza: Verjamem, da sem bila nekoč morda moški

»Ne denar ne nazivi človeku ne prinesejo sreče, ta je izključno posledica dobrih odnosov,« je za Onaplus povedala Tanja Skaza, solastnica in nekdanja direktorica podjetja Plastika Skaza, ki je pred desetletjem veljala za eno najopaznejših slovenskih menedžerk, prejela je tudi vrsto mednarodnih nagrad in naslova mlade menedžerke leta (2014). Leta intenzivne kariere so jo privedla do popolnega izčrpanja in eksistencialnega dvoma.

»Vsi so me videli skozi uspehe, medtem sem razpadala,« je dejala. Kljub zunanjemu blišču je čutila »vedno manj lastne vrednosti« in se zbujala brez energije. Kot prelomni trenutek je opisala spoznanje, da vse, kar je dolgo želela – slavo, rezultate in priznanja – že ima, a je to ne napolni več.

Zapustila je podjetje in se srečala z »sveto medicino«

Po intenzivnem obdobju vodenja podjetja se je odločila za odhod iz menedžerskega sveta. »Ko greš iz okolja, v katerem si uspešen, se zrušiš. To pa je edini način, da ugotoviš, kakšna je tvoja prava vrednost,« pravi. Pri tem se je spopadala tudi z občutki krivde – kako dobra mati je bila in kakšen odnos je gradila s partnerjem Igorjem Skazo.

Iskanje odgovora na vprašanje »kdo sem onkraj vseh nazivov« jo je pripeljalo do t. i. »svetih medicin«. Prvo izkušnjo z ajavasko (halucinogeno snovjo) je doživela leta 2019. »Prvič sem začutila, da sem prišla domov, da sem duša, ki ima poslanstvo,« je opisala v intervjuju.

Partnerska kriza in šamanska poroka

S partnerjem sta se po njenem odhodu iz podjetja znašla pred razpotjem: ali bosta rasla skupaj ali se oddaljila. »Ugotovila sva, da ni dovolj biti doma – treba si je aktivno prizadevati za zbližanje,« pravi.

Leta 2022 sta svojo zvezo dodatno potrdila s šamanskim obredom. »Po šamanski poroki sva se povezala za več življenj,« je dejala in ob tem izrazila prepričanje, da ljubezen ni lastništvo, temveč svoboda in spoštovanje.

Zdaj naj bi bila njuna komunikacija bolj iskrena, odnosi s sinovoma pa toplejši: »Ko se spremeniš ti, se spremeni vse okoli tebe.«

»V poslovnem svetu je preveč dokazovanja«

V svoji knjigi Spremembe vredna ter prek terapevtsko-duhovnih vsebin, ki jih razvija zadnja leta, ponavlja sporočilo, da uspeh ni merljiv le skozi denar in nazive:

»Prava vrednost pride takrat, ko nehaš tekmovati in začneš živeti v miru s sabo.«

Duhovnost razume kot urjenje iskrenosti do sebe in drugih, ne kot pobeg iz realnosti: »Ego vedno hoče imeti prav, srce pa samo želi mir.«

V hitrem tempu sodobne družbe pa je to po njenem mnenju največji izziv. »Verjamem, da duša potuje naprej. Da sem bila nekoč morda moški, voditelj. Verjamem, da bodo morali tisto, česar ne pozdravimo mi, pozdraviti naši otroci.«

Celoten intervju s Tanjo Skaza Deset let sva živela drug mimo drugega preberite v Oniplus.