Tanja Žagar: Življenje mi je pokazalo, da se lahko zgodi marsikaj

Tanja Žagar še pred dobrim letom ni verjela, da bo kdaj napisala avtobiografsko knjigo. Ko jo je urednica Saša Britovšek nepričakovano poklicala s predlogom, je v tem prepoznala znak in po premisleku privolila. Prvo stran knjige Zaljubljena v življenje je napisala na roko, misli pa so se, kot pravi, kar zlile iz nje.

Osebna izpoved se začne z enim najtežjih trenutkov njenega življenja – dnem, ko je izgubila mamo. Prav ta odločitev razkriva, kako iskrena in intimna je knjiga, v kateri se pevka dotakne tudi bolezni, ljubezni, kariere in življenjskih prelomnic. V celotnem intervjuju na Onaplus.si preberite, zakaj verjame, da naključij ni, kaj jo je spodbudilo k pisanju in kako so jo najtežje preizkušnje še bolj zaljubile v življenje.

Intervju najdete tudi v sveži reviji Onaplus, ki vas že čaka pri najbližjem prodajalcu časopisov.