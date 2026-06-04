Tisočletna umetnina gre na službeno pot

Slovita tapiserija iz francoskega Bayeuxa bo po skoraj tisočletju prvič prečkala Rokavski preliv in gostovala v Veliki Britaniji, kjer bo od septembra letos do julija 2027 na ogled v Britanskem stoletju. Gre za enega od najpomembnejših spomenikov britanske in francoske zgodovine, saj prikazuje dogodke, ki so vodili do zmage Viljema Osvajalca nad angleškim kraljem Haroldom v bitki pri Hastingsu oziroma normanske osvojitve Anglije leta 1066.

Gostovanje približno približno 70 metrov dolge in 50 centimetrov visoke tapiserije, najverjetneje izdelane v 70. letih 11. stoletja, je omogočila prenova njenega stalnega doma v Bayeuxu, kjer nastaja nov muzejski kompleks, posvečen samo njej. Čez Kanal jo bodo v strogo varovani operaciji prepeljali posebnem zabojniku, odpornem na tresljaje, udarce in druge vplive, ki bi jo lahko poškodovali.

Med prevozom bodo natančno nadzorovani tudi vlaga in drugi pogoji. Pósoda je sprožila tudi pomisleke. Restavratorji in strokovnjaki za kulturno dediščino opozarjajo, da bi lahko premik poškodoval že tako občutljiv artefakt, ki je vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. Francoska ministrica za kulturo Cathérine Pégrad poudarja, da so bile opravljene obsežne priprave in preizkusi ter da bo varnost zagotovljena na najvišji ravni.

Catherine Pégard, francoska ministrica za kulturo, skeptikom zagotavlja, da bo s tapiserijo vse v redu. FOTO: Stephane de Sakutin/AFP

V zameno za gostovanje bodo v Normandijo pripotovali pomembni predmeti iz Britanskega muzeja, med njimi zakladi iz Sutton Hooja in znamenite šahovske figure z otoka Lewis. Obe državi dogodek predstavljata kot simbol prijateljstva in skoraj tisočletja skupne zgodovine, ki jo zaznamujejo tako sodelovanje kot rivalstvo.