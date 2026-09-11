Manija na Otoku: po 950 letih slavni normanski »strip« končno na ogled

Britance je v teh dneh zajela prava tapiserimanija, kakor so jo poimenovali tamkajšnji mediji. Končno si namreč lahko ogledajo znamenito umetnino, 70 metrov dolgo in 50 centimetrov visoko tapiserijo iz francoskega Bayeuxa, ki prikazuje normansko osvojitev Anglije leta 1066. V Britanskem muzeju bo gostovala do 11. julija prihodnje leto.

Eden najpomembnejših spomenikov britanske in francoske zgodovine je sicer na Otok pripotoval na začetku junija, na ogled pa je od včeraj. Navdušeni obiskovalci, ki so imeli vstopnice za prvi dan razprodane razstave, so se že precej pred odprtjem postavili v vrsto pred Britanskim muzejem. »Prvič po po 950 letih je tukaj!« je za francosko tiskovno agencijo AFP navdušeno dejala 46-letna Catherine Pitt. »To je kot trenutek velikega poka v naši zgodovini.«

Danes zjutraj pred Britanskim muzejem, kjer je od včeraj na ogled znamenita umetnina. FOTO: Henry Nicholls/AFP

Tapiserija, ki jo opisujejo kot nekakšen srednjeveški strip, je bila najverjetneje izdelana v 70. letih 11. stoletja, našli pa so jo konec 17. stoletja v Bayeuxu. Od takrat je preživela marsikaj. Med francosko revolucijo so revolucionarji menda nameravali z njo prekriti vozove z orožjem in strelivom, a je k sreči posredoval poznavalec in našel drugo pregrinjalo. Leta 1803 je dal Napoleon prepeljati tapiserijo v Pariz, zanj je bila menda navdih za napad na Anglijo. Potem se je vrnila v Bayeux; med drugo svetovno vojno so jo skrivali v kleti Louvra.

Vsak obiskovalec ima za ogled 40 minut časa. FOTO: Toby Melville/Reuters

Odtlej so na Otoku hrepeneli po tem, da bi se vrnila »domov«, pa čeprav samo za kratek čas. O gostovanju so se dogovarjali (vsaj) dvakrat, leta 1953 ob kronanjuin leta 1966 ob 900. obletnici bitke pri Hastingsu.

A veliko potovanje se je zgodilo šele sredi tega leta. Čez Rokavski preliv so jo v strogo varovani operaciji prepeljali v posebnem zabojniku, odpornem na tresljaje, udarce in druge vplive, ki bi jo lahko poškodovali, ter kajpak ob budnem nadzoru konservatorjev. Prihod veličastne umetnine je kralj Karel III. opisal kot dragocen simbol zaupanja v času, ko se zdi, da zaupanja med narodi primanjkuje. V zameno za gostovanje bodo v Normandijo pripotovali pomembni predmeti iz Britanskega muzeja, med njimi zakladi iz Sutton Hooja in znamenite šahovske figure z otoka Lewis.

Britanski muzej je te dni močno oblegan. FOTO: Toby Melville/Reuters

V Britanskem muzeju so za ogled tapiserije, na kateri je upodobljenih 626 človeških figur, 731 živali, 376 ladij in 70 objektov in dreves, prodali 100.000 vstopnic, ki za odrasle stanejo od 29 do 38 evrov. »Barve so čudovite. Ilustracije so videti zelo sodobne. Pri mlajši generaciji bo to vzbudilo zanimanje, bolj kot ure zgodovine!« je po ogledu razstave dejala še ena izmed navdušenih obiskovalk. Vsak kupec vstopnice ima za ogled na voljo 40 minut.

Tudi zaposleni so pomagali soustvarjati razpoloženje. FOTO: Toby Melville/Reuters

Kot je v navadi, spremlja razstavo vrsta povezanih dogodkov. Luksuzna trgovina Liberty po ceni okoli 220 evrov prodaja blazine, navdihnjene z umetniškim delom, veriga pekarn Greggs je predstavila Ta-Pastry, bližnji pub je izobesil svojo, pivsko tapiserijo, lonček sta pristavila tudi muzej v Readingu, ki se ponaša z viktorijansko repliko tapiserije, in najdišče bitke pri Hastingsu, kjer bi vsaj nekaj zadoščenja lahko dobili tisti, ki niso prišli do vstopnic.

»Mislim, da je Francozom težko razumljivo navdušenje v Združenem kraljestvu. Francozi ne zavedajo, kako velik zaklad imajo,« je med predogledom za AFP povedal kustos razstave Michael Lewis. »Britanci so nad tem predmetom naravnost obsedeni, saj je izjemno pomemben za njihovo zgodovino.«