Tapiserija iz Bayeuxa po skoraj tisočletju spet v Angliji

»To je edinstven trenutek,« je dejal direktor Britanskega muzeja Nicholas Cullinan, ko je v okviru tajne operacije danes okoli 3. ure zjutraj v Anglijo prispela znamenita, skoraj sedemdeset metrov dolga tapiserija iz Bayeuxa. V Britanskem muzeju v Londonu, kjer bodo 10. septembra odprli razstavo, jo je pričakalo muzejsko osebje, nekaj predstavnikov medijev, poleg direktorja pa tudi francoska veleposlanica v Združenem kraljestvu Hélène Duchêne.

Poleg pričakalo muzejsko osebje, nekaj predstavnikov medijev, direktor Britanskega muzeja Nicholas Cullinan in francoska veleposlanica v Združenem kraljestvu Hélène Duchêne. FOTO: Elliot Wheatland-clinch© Trus Via Reuters

Tapiserija, zložena kot harmonika, je v Veliko Britanijo pripotovala v posebnem zabojniku, odpornem na tresljaje in z nadzorovano temperaturo. Zabojnik je potoval na tovornjaku, ki je na vlaku prečkal predor pod Rokavskim prelivom, iz Folkestona v London pa sta ga pospremila kentska in metropolitanska policija.

Srednjeveška vezenina bo tudi naslednjih nekaj dni ostala v svojem zabojniku, da se aklimatizira in stabilizira po dolgi poti. Nato jo bodo odpakirali, namestili, opravili temeljito analizo stanja in jo postavili v vitrino, obiskovalcem pa bo na ogled šele septembra, ko se za mnoge odpira zgodovinska razstava.

Zanjo beležijo rekordno navdušenje, že pred dobrim tednom dni, ko so bile vstopnice prvič v prodaji, je Guardian poročal o vrstah za nakup po spletu, ki so trajale tudi do devet ur, razprodali pa so vse vstopnice do konca leta. Dve prodaji vstopnic bosta sledili še oktobra in januarja, razstava bo odprta do julija prihodnje leto, popolnoma digitalizirano tapiserijo pa si je mogoče zelo podrobno ogledati tudi na spletni strani matičnega muzeja Tapisserie de Bayeux.

Zložena kot harmonika je v Veliko Britanijo pripotovala v posebnem zabojniku, odpornem na tresljaje in z nadzorovano temperaturo. FOTO: Richard A. Brooks/ AFP

Kot oprijemljiv izkaz dololetnega prijateljstva

Ko je francoski predsednik Emmanuel Macron pred letom dni obljubil njeno posojo za razstavo v Veliko Britanijo, je za časnik Times zapisal, kaj lahko Francija in Velika Britanija »dosežeta, ko združita moči«. Obe državi pa to predstavljata kot simbol prijateljstva in skoraj tisočletja skupne zgodovine, ki jo zaznamujejo tako sodelovanje kot rivalstvo. A Macron se je soočil tudi s kritikami, ker je dovolil posojilo in da je ignoriral mnenje strokovnjakov o preobčutljivosti artefakta za prevoz v Združeno kraljestvo.

Gostovanje je omogočila prenova in dograditev njenega stalnega doma v Bayeuxu. Zaradi aktualne razstave je najverjetneje prvič po skoraj tisočletju prišla v Združeno kraljestvo. Njena pot v Anglijo je rezultat večletnih pogajanj, zapletenega logističnega načrtovanja in številnih tehničnih študij za transport krhke in občutljive srednjeveške umetnine.

Med drugim so opravili dve testni potovanji reprodukcije v naravni velikosti (dolžine 68 metrov in širine pol metra), kot je povedala pristojna kustosinja v Britanskem muzeju Millie Horton-Insch, pa je vse skupaj pomenilo ogromno dela za njene muzejske kolege ter francoske kolege.

Tako so se zaposleni v muzeju v Bayeuxu pripravljali na pakiranje tapiserije v zaboj za prenos v Britanski muzej. FOTO: Lou Benoist/ AFP

Britanska vlada je original tudi iz varnostnih razlogov zavarovala za vrtoglavih 800 milijonov funtov (939 milijonov evrov), datum in podrobnosti njene poti pa so ostali skrivnost do zadnjega trenutka. V zameno za njeno gostovanje bodo v Normandiji razstavljeni pomembni britanski predmeti, med njimi čelada iz Sutton Hooja, šahovske figure z otoka Lewis, ceremonialni zlati plašč oziroma ogrinjalo iz Molda in prefinjen kavelj iz Dunaverneyja.

Pripoved o trenutku, ki je za vedno spremenil Anglijo

Eden najpomembnejših spomenikov britanske in francoske zgodovine je bil najverjetneje izdelan v 70. letih 11. stoletja, prikazuje pa dogodke, ki so vodili do zmage Viljema Osvajalca leta 1066 nad angleškim kraljem Haroldom v bitki pri Hastingsu. Pripoveduje o trenutku, ki je za vedno spremenil Anglijo ter ponuja vpogled v tamkajšnje življenje v 11. stoletju, na njej je prepoznati od gradov, vojskovanja in ladij do oblačil, hrane in pohištva.

Vezenina iz barvane volne na beljeni laneni tkanini šteje za eno od čudes srednjega veka, izjemno umetniško delo in dragocen zgodovinski zapis. Pravzaprav edinstven vizualni vir o normanski osvojitvi Anglije, večina ohranjenih virov iz tega obdobja je namreč pisnih.

Srednjeveška tapiserija je 9. julija začela zapleteno pot iz severne Francije v London, kjer se v Britanskem muzeju 10. septembra odpira razstava. FOTO: Lou Benoist/ AFP

Ni znano zagotovo, kje je bila tapiserija izdelana, a večina znanstvenikov danes meni, da je bila tapiserija izdelana v Angliji, verjetno v Canterburyju ali okolici, zaradi vpliva rokopisov z bogatimi z vizualnimi elementi iz samostanskih knjižnic. Tudi med naročniki tapiserije se pojavljajo različna imena od žene Viljema Osvajalca Matilde do žene angleškega kralja Edvarda Spovednika Edite Wesseške. Večina zgodovinarjev pa meni, da je bil v njen nastanek vpleten Viljemov polbrat, škof Odo iz Bayeuxa, predvsem zato, ker je na tapiseriji pomembno upodobljen. Vezenine naj bi izdelale Angležinje, katerih veščine so bile v tem obdobju občudovane po vsej Evropi in so jih po osvojitvi hvalili tudi normanski viri.

Na tapiseriji je med drugim upodobljenih 626 likov, 37 stavb, 41 ladij, 202 konja in mule, mnoge rastline in drevesa pa tudi Halleyjev komet. Kot še navajajo na spletni strani Britanskega muzeja, je tapiserija na koncu poškodovana in skoraj zagotovo ni popolna. Strokovnjaki sicer ne vedo, kaj, če sploh kaj manjka, vendar pa nekateri menijo, da bi se končala z vezeno upodobitvijo Viljemovega kronanja v Westminstrski opatiji, ki je potekalo na božični dan leta 1066.

Po razstavi v Londonu, s katero naj bi Britanski muzej ustvaril več kot 8,6 milijona funtov prihodkov, se bo tapiserija vrnila v novozgrajeni muzej v Bayeuxu, posvečen tapiseriji, ki bo svoja vrata odprl konec naslednjega leta.