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    Zanimivosti

    Tara Zupančič iskreno o strahu, ki jo žene skozi življenje

    Tara Zupančič o dragoceni dediščini tete Milene, strahu, da ji bo zmanjkalo časa, in spoznanju, zaradi katerega danes bolje ve, kaj hoče.
    Tara Zupančič. Foto: Voranc Vogel
    Galerija
    Tara Zupančič. Foto: Voranc Vogel
    Sabina Obolnar
    6. 10. 2026 | 09:10
    1:44
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Tara Zupančič, ki jo danes lahko slišimo na radijskih valovih, je stopila tudi v igralske čevlje. O novi vlogi še ne sme razkriti podrobnosti, o življenjskih spoznanjih pa je v intervjuju za Onoplus spregovorila odkrito. Posebej osebni so njeni spomini na teto Mileno Zupančič. »Zdelo se mi je, da bo večna,« pravi. Ob druženjih na Bohinjski Beli sta se pogosteje kot o karieri pogovarjali o življenju. Šele zdaj še jasneje prepoznava, koliko ji je teta predala s svojim zgledom: kako ob vseh talentih in dosežkih ostati pristen, preprost človek.

    Njeno vodilo »Življenje je za živet« spremlja tudi Taro, ki ima veliko želja, zanimanj in načrtov. Prav zato jo preganja poseben strah: da ji bo zmanjkalo časa za vse, kar bi rada doživela.

    A danes zase pravi tudi: »Zdaj vem, kaj hočem.« Kaj se je moralo zgoditi, da se je postavila na svoje pravo mesto? In kaj je pripravljena spustiti iz svojega življenja? V intervjuju na Onaplus.si Tara razkriva osebna spoznanja, ki se skrivajo za njenim optimizmom – in zakaj danes na svoje želje gleda drugače.

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    Delov poslovni center

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