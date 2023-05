Tatuji z navdihom Rembrandta

Medtem ko Slovenci lahko od konca aprila do konca julija v Narodni Galeriji občudujemo Rembrandtove grafike, na Nizozemskem poskušajo za tega umetnika navdušiti vse generacije. Rembrandtov muzej načrtuje pop up studio za tetoviranje. Tetovarji bodo ponudili izvirne modele, ki jih je navdahnil slikarski mojster. Tetovarski studio bo na njegovem nekdanjem domu v Amsterdamu, poroča Guardian.

Umetniki morda trpijo zaradi svoje umetnosti, zdaj pa lahko bolečino občuti tudi občinstvo, zahvaljujoč studiu za tetovaže, ki se pojavlja v hiši Rembrandt v Amsterdamu, kjer je Rembrandt van Rijn živel, slikal in poučeval, piše britanski Guardian.

V enemu bolj nenavadnih in ekstremnih poskusov, da bi pritegnili tudi mlajšo publiko v prenovljen muzej v Amsterdamu, bodo junija začeli s projektom Rembrandtov revež (ang. The Poor Man’s Rembrandt Project). Slavni tetovatorji iz studia Schiffmacher in Veldhoen bodo »rezidenčni umetniki«, ki bodo ponujali izvirne tetovaže. Njihova cena bo od 100 do 250 evrov, navdahnjene pa so od nizozemskih jedkanic, avtoportretov in podpisov iz 17. stoletja.

Dizajni, navdahnjeni z velikim umetnikom. FOTO: Schiffmacher & Veldhoen Live/Museum Rembrandthuis

»Amsterdamska tetovaža je postala oblika romanja. Sprva so ljudje iz tujine želeli imeti upodobljene tri križe, nato pa so postopoma začeli spraševati po malem Rembrandtu ali Rembrandtovi hiši, eni najbolj znanih hiš v Amsterdamu,« je dejal tetovar Henk Schiffmacher, znan tudi kot Hanky Panky.

Njegov studio se je obrnil na muzeje z idejo o sodelovanju in naletel na navdušen odziv. Kot je pojasnil, je Rembrandt reveža naslov, povzet po zelo starem angleškem tetovarjiu »Gre za ustvarjanje umetnosti za ljudi, ki sicer umetnosti ne bi izbrali oz. ne bi mogli privoščiti. Rembrandtova tehnika vključuje praskanje s suho iglo po bakru, zdaj pa bo koža jedkana plošča«.

Tetovarji bodo tetovirali med 19. in 25. junijem.

Sprejemanje različnih umetnikov

Milou Halbesma, direktorica Rembrandtovega hišnega muzeja, je dejala, da projekt tetoviranja ustreza ambiciji muzeja, da sprejme različne sodobne umetnike. »Vidimo se kot hiša umetnikov. Rembrandt tam ni le živel in delal, ampak je tam tudi poučeval svoje učence. V našem novem studijskem prostoru želimo sodelovati z nizozemskimi umetniki, da se povežemo z javnostjo – in menimo, da sta Schiffmacher in Veldhoen umetnika. Gre za izziv vsakega muzeja: da doseže naslednjo, mlajšo generacijo.« Vsekakor pa je to tudi še en način, da pritegnejo več obiskovalcev po težjih pandemičnih časih.