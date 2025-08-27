Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena

Ameriška glasbenica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta v torek na družbenih omrežjih oznanila zaroko. Par je fotografije dogodka objavil hkrati z opisom »Tvoja učiteljica angleščine in tvoj učitelj telovadbe se bosta poročila«. Petintridesetletna popzvezdnica iz Pensilvanije nosi prstan newyorške oblikovalke Kindred Lubeck.

Swiftova in Kelce sta v razmerju od julija 2023, ko je bila zvezdnica na turneji Eras. Nogometaš je pevki poskušal dati svojo telefonsko številko na zapestnici prijateljstva, ki so jih oboževalci med turnejo izdelovali po navdihu besedila iz pesmi You're on Your Own, Kid, piše Guardian. Petintridesetletnemu nogometašu Swiftovi sicer ni uspelo predati zapestnice, zato je o naklonjenosti do pevke javno spregovoril v svojem podkastu New Heights. V njem se je nedavno pojavila tudi Taylor Swift in oznanila izid svojega dvanajstega albuma The Life of a Showgirl.

Par je prvič uradno potrdil razmerje, ko se je pevka septembra 2023 pojavila na nogometni tekmi, kjer je Kelce z moštvom Kansas City Chiefs igral proti Chicago Bearsom. Govorice o zaroki so med oboževalci krožile že več mesecev, nekateri pa so jo napovedovali že od začetka razmerja.

Na zaroko zvezdniškega para se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump in jima zaželel veliko sreče. »Kelce je odličen igralec. Mislim, da je super fant. Ona pa je krasna oseba,« je še dejal Trump.