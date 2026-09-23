Taylor Swift oboževalce presenetila z novo skrivnostno skladbo

Taylor Swift, najpremožnejša ženska v glasbeni industriji, je v torek znova poskrbela za val navdušenja. Po skrivnostnem odštevalniku in seriji namigov na svoji spletni strani je oboževalcem sporočila, da v petek prihaja njena nova skladba z naslovom Patient Zero. Pesem je na njeni spletni strani 24 ur na voljo za prednaročilo, na preostalih glasbenih platformah pa jo bo mogoče poslušati konec tedna, je poročal poslovni portal Forbes.

Gre za njeno prvo glasbeno objavo po julijski poroki s krilnim igralcem nogometnega moštva Kansas City Chiefs Travisom Kelcejem v Madison Square Gardnu ter po poletni uspešnici I Knew It, I Knew You iz filma Toy Story 5, ki je kraljevala na vrhu glasbenih lestvic. Za zdaj še ni povsem jasno, ali je Patient Zero le samostojen projekt. Oboževalci že vneto ugibajo, ali gre za del razširjene izdaje albuma The Life of a Showgirl ali celo za popolnoma nov album.

MTV je medtem v ponedeljek sporočil, da bo Taylor Swift na letošnji podelitvi glasbenih nagrad Video Music Awards v nedeljo prejela novo nagrado artist director honors za svoj avtorski prispevek in razvoj režije glasbenih videospotov. Ni še znano, ali se bo Swiftova prireditve udeležila oziroma ali bo na njej izvedla svojo novo pesem.

Taylor Swift in krilni igralec nogometnega moštva Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sta se poročila julija na slovesnosti v Madison Square Gardnu. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Posebej zanimivo bo spremljati tudi dogajanje na lestvici Billboard Hot 100. Vprašanje je, ali bo Taylor Swift s Patient Zero prekinila izjemen niz vzhajajoče country zvezdnice Elle Langley, ki s pesmijo Choosin' Texas na prvem mestu vztraja že 23 tednov in je s tem prehitela celo rekord Mariah Carey s pesmijo All I Want for Christmas Is You, ki je na vrhu obstala 22 tednov. Če bo Swiftovi s skladbo uspelo doseči vrh, bo to že njen 16. singel na prvem mestu te prestižne lestvice.

Njeno ustvarjalno pot spremlja tudi finančni vzpon. Po ocenah revije Forbes je premoženje Taylor Swift vredno že dve milijardi dolarjev. Leta 2023 je po izjemno uspešni turneji Eras Tour postala prva glasbenica, ki je desetmestno premoženje zgradila izključno s svojim glasbenim katalogom in koncerti. Njeno bogastvo se je po rekordni prodaji albuma The Life of a Showgirl, kjer je v prvem tednu prodala čez štiri milijone izvodov, še podvojilo.