Taylor Swift: zaradi načrta napada 15 let zapora

Po poročanju avstrijske javne radiotelevizije ORF je sodišče v Wiener Neustadtu 21-letnega Berana A. sinoči spoznalo za krivega načrtovanja terorističnega napada na enega od koncertov Taylor Swift avgusta 2024 na stadionu Ernst Happel. Po navedbah agencije AP je priznal načrtovanje napada, pri katerem naj bi uporabil nože ali doma izdelana eksplozivna sredstva.

Zaradi razkritega načrta so bili takrat odpovedani vsi trije dunajski koncerti turneje Eras Tour. Njegovo polno ime v poročilih praviloma ni bilo objavljeno zaradi avstrijskih pravil o zasebnosti v kazenskih postopkih.

Pri preiskavi njegovega stanovanja so oblasti našle materiale za izdelavo eksploziva. Ob aretaciji, 7. avgusta 2024, je bil star 19 let. Aretirali so ga dan pred prvim od treh načrtovanih koncertov ameriške superzvezdnice. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba napovedala možnost pritožbe.

Zaradi razkritja načrtovanega napada so organizatorji avgusta 2024 odpovedali vse tri razprodane koncerte Taylor Swift na dunajskem stadionu Ernst Happel. Nastopi bi morali biti 8., 9. in 10. avgusta, odpoved pa je prizadela skoraj 200.000 imetnikov vstopnic oziroma obiskovalcev, ki so že prispeli na Dunaj.

Kljub razočaranju se je več sto oboževalcev zbralo v središču mesta, zlasti na ulici Corneliusgasse, ki je zaradi podobnosti z naslovom Swiftine pesmi Cornelia Street postala simbolično zbirališče. Tam so peli njene pesmi, si izmenjevali zapestnice prijateljstva in se tolažili po odpovedi koncertov, dogajanje je spremljala tudi policija.