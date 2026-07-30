Teden dni pri mami, teden pri očetu: nova realnost po ločitvi staršev

Ko so se starši razšli, je bil nekoč izid skoraj samoumeven: mladoleten otrok je ostal pri materi, oče pa ga je praviloma videval nekaj ur med tednom (znamenite srede, denimo) in vsak drugi konec tedna. Takšna ureditev je desetletja veljala za standard, danes pa je slika precej drugačna. V Sloveniji se vse pogosteje uveljavlja skupno varstvo in vzgoja, pri katerem otrok živi z obema staršema in čas med njima preživlja približno enakovredno, pogosto izmenično po tednih. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da skupno varstvo ni univerzalna rešitev. Trinajstkrat več kot leta 1990 Sprememba odraža tudi širše družbene premike. Očetje so danes bistveno bolj vključeni v vsakodnevno življenje otrok – od skrbi za dojenčka in vožnje v vrtec do šolskih obveznosti, zdravniških pregledov in vzgoje. Po ...