Tedenski jedilnik: 5 jedi, brez katerih ni poletja

Vedno si oblizujemo prste po lignjih v buzari, ki jih je za nas pripravila Tamara Ružić. Boranija, ki jo skuha mama, je vrhunska, a ta, ki jo je pripravila Urška Fartelj, je nekaj najboljšega. Napolnili smo paradižnike, kajti to je poletna klasika, ki mora biti na mizi, prav tako pa ne gre brez bučk. Oh, kako nebeško jih je ovila v zvitke in napolnila z bogatim nadevom naša Jasmina Pirnar Krope. Za konec tedna pa še vedno preprosta šakšuka.

Več na Odprti kuhinji.