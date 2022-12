Tedenski jedilnik: TOP 5 decembrskih uspešnic

Kislo zelje in repa sta naša zimska zaveznika, ki ju bomo dodali krompirju in mesninam, pečenice pa bomo tokrat pripravili v novi okusni družbi, kot je še nismo vajeni. Se spomnite granadirmarša? Toplo priporočamo to staro, a pozabljeno kosilo. Že veste, kaj je skrivnost za najboljšo fižolovo juho? To so naše kuharske uspešnice med decembrskimi kosili.

Več na Odprti kuhinji.