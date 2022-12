Tedenski jedilnik z Midva kuhava

Pica, ki je ekspresno pripravljena in noro okusna, bo dober uvod v teden. V torek se bomo pogreli z bogato ribjo juho na osnovi mleka in smetane, v sredo pa se prepustili sladkanju. Četrtek bo dan za hitre in božanske testenine iz enega lonca, zadnji dan med tednom pa naj bo namenjen temu, da se upočasnimo. Pomagal nam bo počasi kuhan goveji ragu. Lep in dober teden!

Več na Odprti kuhinji.