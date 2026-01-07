Teh živil, ki so pogosto na mizi, ne bi smeli pogrevati

V času draginje in vse večjega zavedanja o pomenu zmanjševanja živilskih odpadkov se pogrevanje ostankov hrane zdi smiselna in odgovorna izbira. A strokovnjaki opozarjajo, da vsa živila niso primerna za ponovno segrevanje. Z nepravilnim shranjevanjem in pogrevanjem se lahko namreč povečata tveganje za okužbe in zastrupitve s hrano.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je pri ravnanju z ostanki hrane ključna kombinacija pravilnega hlajenja, shranjevanja in zadostnega segrevanja.

Kako dolgo so ostanki hrane varni?

Po priporočilih NIJZ ostanke hrane v hladilniku hranimo največ dva do tri dni pri temperaturi okoli pet stopinj Celzija. Posebej previdne morajo biti občutljive skupine, kot so nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Zanje velja, da naj ostanke zaužijejo v 24 urah, saj se tako zmanjša tveganje za okužbo z bakterijo Listeria monocytogenes, povzročiteljico listerioze, ki se prenaša s hrano.

V zamrzovalniku lahko ostanke shranjujemo dva do tri mesece pri temperaturi –18 stopinj Celzija, pri čemer NIJZ svetuje, da posode označimo z datumom zamrzovanja. Pred shranjevanjem je pomembno, da se hrana najprej ohladi, nato pa jo shranimo v dobro zaprte posode, s čimer preprečimo onesnaženje in izsuševanje.

FOTO: Shutterstock

NIJZ opozarja, da mikrovalovne pečice pogosto ne segrevajo enakomerno. V živilih lahko nastanejo vroči in hladni predeli, v katerih bakterije preživijo. Zato je pri pogrevanju v mikrovalovni pečici nujno večkratno mešanje in preverjanje, ali je jed res povsod vroča. Hrano je treba pogreti vna saj 74 stopinj Celzija, kar uniči večino bakterij, ki povzročajo bolezni.

Pri segrevanju na štedilniku naj bo posoda dovolj velika, da hrano lahko temeljito premešamo in enakomerno segrejemo.

Živila, ki jih ni priporočljivo pogrevati

Strokovnjaki opozarjajo, da nekaterih živil ni varno ali smiselno ponovno segrevati, bodisi zaradi nastanka toksinov bodisi zaradi sprememb v sestavi hranil. Med temi so riž in druga škrobna živila. Riž, testenine in druga škrobna živila so pogosto povezani z bakterijo Bacillus cereus. Ta lahko med počasnim ohlajanjem hrane tvori toplotno odporne toksine, ki jih pogrevanje ne uniči. Po navedbah NIJZ je tveganje največje, če riž po kuhanju dlje časa stoji na sobni temperaturi. Ponovno segrevanje riža je zato priporočljivo le v kratkem času (največ 24 ur) in ob pravilnem shranjevanju.

Listnata zelenjava, kot je špinača, ter pesa vsebujejo veliko nitratov. Ob ponovnem segrevanju se lahko nitrati pretvorijo v nitrite, ki veljajo za potencialno rakotvorne. NIJZ zato svetuje, da se ta živila uživajo hladna ali sveže pripravljena.

Ponovno segrevanje piščanca pa lahko povzroči spremembe v strukturi beljakovin, kar se kaže v slabšem okusu in težji prebavljivosti. Čeprav ni nujno nevarno, lahko pri občutljivejših ljudeh povzroči prebavne težave. Hladne ostanke piščanca je bolje uporabiti v solatah ali sendvičih.

Tudi kuhana ali umešana jajca niso primerna za ponovno pogrevanje. Beljakovine se ob ponovni izpostavljenosti visoki temperaturi razgradijo, kar vpliva na kakovost in prebavljivost živila.

NIJZ opozarja tudi na bakterije Clostridium perfringens in Clostridium botulinum, katerih spore lahko med počasnim ohlajanjem hrane preživijo in se ob ponovnem segrevanju ne uničijo. Zato strokovnjaki priporočajo pravilo »razdeli in ohladi« – večje količine hrane razdelimo v manjše posode, da se hitreje ohladijo, nato pa jih shranimo v hladilnik ali zamrzovalnik.