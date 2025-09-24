Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

Umetna inteligenca je v zadnjem obdobju močno spremenila naš način komuniciranja, ustvarjanja in življenja nasploh. Z algoritmi, ki se učijo iz naših navad, pomaga filtrirati informacije, organizirati dneve, prevajati pogovore v živo in celo svetovati pri vsakodnevnih odločitvah. Postala je neviden pomočnik, ki deluje v ozadju, a neposredno vpliva na naše delovanje, učinkovitost in povezanost.

Zato danes, ko govorimo o pametnih napravah, ne razmišljamo več zgolj o hitrosti delovanja ali kakovosti zaslona, temveč o tem, kako inteligentne so v resnici postale in kako natančno razumejo potrebe ter se učijo iz naših navad. Lahko bi rekli, da se s tehnološkim napredkom spreminja tudi način interakcije med človekom in napravo. V ospredje torej vse bolj prihaja umetna inteligenca, ki ni več rezervirana le za najbolj prestižne modele globalnih znamk ali za peščico posameznikov. Zdaj je tu na voljo nova generacija pametnih naprav, ki je danes na voljo širšemu krogu uporabnikov. Predstavlja jih podjetje Telemach.

»Umetna inteligenca ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjost in pri Telemachu smo ponosni, da lahko predstavimo naprave naše blagovne znamke, pri katerih igra osrednjo vlogo prav UI. Z novo generacijo Telemachovih naprav našim uporabnikom ponudimo vse pametne funkcionalnosti, ki so postale del vsakdana. Vrhunska tehnologija mora biti na voljo vsem, in to je bilo naše vodilo pri oblikovanju telefona ter tablice – tako glede inovativnosti kot cene,« je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva Telemacha Slovenija.

Najnovejši trendi dosegljivi vsem

Telemach tako ostaja zvest svojemu cilju; najnovejšo tehnologijo čim bolj približati različnim uporabnikom. Ni več treba izbirati med ceno in zmogljivostjo, med dostopnostjo in inovativnostjo. Nova generacija njihovih naprav dokazuje, da je lahko vrhunska uporabniška izkušnja dosegljiva prav vsakomur.

Tako je Telemach v Ljubljani predstavil svojo tretjo generacijo naprav lastne blagovne znamke. Novi pametni telefon Telemach 5G Pro 2 in prva tablica iz njihove linije, 5G Tab, sta več kot le nadgradnja prejšnjih modelov. Sta simbol nove dobe, v kateri so napredne funkcije dostopne širšemu krogu uporabnikov.

V obeh napravah glavno vlogo prevzema umetna inteligenca, ki v ozadju skrbi za boljšo komunikacijo, preprostejše upravljanje in kakovostnejšo vsebino. Prevodi klicev v realnem času, samodejno urejanje fotografij ali pomoč pri iskanju informacij z enim samim krogom na zaslonu, Gemini – to so funkcije, ki so bile še pred letom dni del prestižnih modelov. Danes jih lahko najdemo že v telefonih in tablicah po 10 evrov mesečno.

Naprave, ki se razvijajo z uporabnikom

Pametni telefon Telemach 5G Pro 2 se ponaša s 108 MP kamero, zaslonom s 120 Hz osveževanjem, osemjedrnim procesorjem in zmogljivostjo, ki brez težav sledi vsakodnevnim potrebam. Telefon poganja Android 15, ima 256 GB notranjega pomnilnika, podpira pa tudi eSIM. Priložena sta mu silikonski ovitek in zaščitna folija za steklo. Najpomembnejše pa je, da zna prisluhniti uporabniku: prevaja, išče, svetuje, briše ...

Za tiste, ki iščejo večji zaslon in še več udobja, pa je tu tablica, Telemach 5G Tab, ki s svojo vsestranskostjo odgovarja na potrebe sodobnih uporabnikov. Gre za prvo tablico iz lastne linije naprav. Prinaša udobje večjega zaslona, a ostaja praktična. Tipkovnica in ovitek, ki sta vključena v paket, jo v trenutku spremenita v delovni ali študijski pripomoček. In da, tudi ona razume ukaze, prilagaja vsebine in skrbi, da vas tehnologija ne ovira, temveč podpira. Telemach 5G Tab tako sodi med najbolj zmogljive naprave v svojem razredu, tako kot telefon tudi tablica podpira funkcije umetne inteligence

Novi napravi sta na voljo po izjemno dostopni ceni: telefon Telemach 5G Pro 2 že za 4,9 evra mesečno v paketu NAJVEČ, tablica 5G Tab pa za 7,9 evra v katerem koli paketu VEČ (oboje s 24-mesečno vezavo).

Zaveza trajnosti

Toda tehnološka nadgradnja ni edina zgodba. Telemach tudi na področju trajnosti postavlja nove standarde: embalaža naprav je zdaj do 58 odstotkov manjša, materiali so premišljeno izbrani z večjim deležem recikliranih virov, transport pa prinaša kar 34 gramov manj ogljičnih izpustov na napravo.

Kot je ob predstavitvi poudaril Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva Telemacha Slovenija: »Vrhunska tehnologija mora biti dostopna vsem – in to je bilo naše vodilo pri oblikovanju telefona in tablice.«

Obiščite www.telemach.si in preverite, kako blizu je prihodnost vam.

Naročnik oglasne vsebine je Telemach