Ali tetovaže predstavljajo večje tveganje za raka

Tetovaže v zadnjem desetletju postajajo vse bolj priljubljene. Glede na študijo znanstvene revije European Journal of Public Health ima v Zahodni Evropi tetovažo od 13 do 21 odstotkov ljudi, v ZDA pa okoli 40 odstotkov. Nekateri so glede tovrstnega posega skeptični, saj jih skrbi, da bodo odločitev v prihodnosti obžalovali iz estetskih razlogov, redki pa pomislijo, da bi imele lahko tetovaže dolgoročne posledice za zdravje.

V dosedanjih raziskavah so strokovnjaki ugotovili, da lahko prisotnost črnila v limfnih žlezah vodi do vnetja, v redkih primerih pa povzroča limfom (rak celic limfatičnega sistema), poroča Euronews. Na Univerzi Južne Danske (SDU) so lani izvedli raziskavo, kjer so ugotovili, da tetovaže predstavljajo povečano tveganje za nastanek kožnega raka in limfoma.

V študiji, ki je bila objavljena v znanstveni reviji BMC Public Health, je sodelovalo več naključno izbranih dvojčkov. Eden izmed sorojencev je zbolel za rakom, drugi ne. Ugotovili so, da ima dvojček s tetovažo skoraj štirikrat večje tveganje za obolenje z rakom kot tisti brez tetovaže.

Velikost tetovaže prav tako vpliva na možnost za razvoj raka. Če je tetovaža večja od dlani, je lahko tveganje občutno večje zaradi večje količine črnila. »Za limfom je tveganje 2,7-krat večje. Za kožnega raka je bilo tveganje nekoč 1,6-krat večje, zdaj pa je 2,4-krat večje. Rezultati nakazujejo, da več črnila imaš, večje je tveganje,« je dejala soavtorica raziskave Signe Bedsted Clemmensen.

Kljub temu poudarjajo, da so njihove ugotovitve še v povojih, predvsem zaradi različnih faktorjev, ki lahko vplivajo na rezultate, denimo različne vrste črnila, lokacija tetovaže na telesu ter drugi genetski in okoljski faktorji. Clemmensova poudarja, da bodo morali izvesti dodatne raziskave z večjimi vzorci v daljših časovnih obdobjih, navaja Euronews.

Škodljive primesi v črnilih

Strokovnjaki za zdaj še niso izvedli raziskav, ki bi z gotovostjo dokazovale neposredno povezavo med tetovažami in povzročanjem raka. Tveganja morda ne predstavljajo tetovaže nasploh, temveč tudi različna črnila, ki imajo lahko škodljive primesi.

Velikost tetovaže naj bi skupaj s kvaliteto črnila lahko vplivala na možnost za razvoj raka. Fotografija je simbolična. FOTO: Claudia Greco/Reuters

»Nekatera črnila vsebujejo sledi težkih kovin, vključno z nikljem, kromom, kobaltom, včasih tudi svincem,« je za The Conversation pojasnil profesor medicinske mikrobiologije na Univerzi v Westminstru Manal Mohammed. Določene količine težkih kovin so lahko strupene in povzročajo alergijske reakcije in tudi občutljivost imunskega sistema, je še dodal.

Evropska unija je leta 2022 omejila več kot 4000 nevarnih snovi v črnilu za tetovaže in za permanentno ličenje. Mednje sodijo kancerogene in mutagene snovi. Vsa črnila morajo imeti glede na standarde EU pregledno etiketo s sestavinami, ki jih vsebujejo. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da črnila prihajajo z vseh koncev sveta, nevarne primesi pa včasih težko zaznajo.