Težko si je predstavljati bitke, ki jih bije ženska, ko spregovori o nasilju

Zakaj ni odšla? Zakaj je tako dolgo vztrajala? To sta vprašanji, ki ob razkritjih partnerskega nasilja pogosto zasenčita odgovornost povzročitelja. Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon, v intervjuju za Onaplus opozarja, da s takšnimi odzivi breme prelagamo na žensko, ki že tako doživlja strah, ponižanje in občutek nemoči.

»Nasilje v partnerski zvezi je še vedno razumljeno kot nekaj sramotnega. Žal po pravilu za žrtev, ne za povzročitelja.« Za molkom so lahko grožnje, finančna odvisnost, skrb za otroke in strah, da bo odhod nasilje še stopnjeval. Tudi vedenje, ki ga okolica razume kot pretirano skrb ali ljubosumje, je lahko del postopnega nadzorovanja in omejevanja partnerice.

Plaz opozarja tudi na škodljivost prepričanja, da sta za nasilje gotovo kriva oba. Takšno razmišljanje zabriše razliko med partnerskim nesoglasjem in odnosom, v katerem eden uveljavlja moč in prevlado nad drugim. Kako se odzvati, ko nam ženska zaupa svojo izkušnjo? Zakaj psihično nasilje še vedno ostaja spregledano in kaj bi morale institucije narediti drugače? V celotnem intervjuju na Onaplus.si preberite tudi, kako narediti prvi korak do pomoči, četudi ženska še ni pripravljena na odhod ali prijavo.