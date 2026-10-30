The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Hell’s Kitchen, New York, začetek 1980. Okrog petdeset ljudi proti petim mafijskim družinam. Majhno število, vendar brez vsakih zavor. Taki so bili The Westies, resnična irsko-ameriška tolpa, ki je iz strahu ustvarila valuto in poskrbela, da so jo najvplivnejši ljudje iz podzemlja jemali resno. Njihova zgodba zdaj prihaja na male zaslone v kriminalistični drami The Westies, ki bo na Pickbox 1 in Pickbox NOW 7. novembra.

Westiesi so številčno šibkejši kot italijanska mafija, vendar imajo tisto, česar drugi nimajo: surovost in nasilnost. Ko pride priložnost za velik zaslužek pri gradnji kongresnega centra Jacob K. Javits, so se pripravljeni boriti za svoj del pogače. Zveza z vplivno družino Gambino je pri tem vse bolj krhka. Starejši člani hočejo ohraniti red, mlajša generacija hoče več vpliva in denarja. Ugrabitve, umori in izdaje pa bi lahko tolpo uničili od znotraj. FBI medtem stiska obroč okrog organiziranega kriminala, ljudje, povezani z IRO, in politični interesi pa še dodatno zaostrujejo spore. V zgodbi se pojavijo resnične osebe iz zgodovine, kot sta John Gotti in Paul Castellano.

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Zasedba The Westies spominja na seznam največjih imen žanra: oskarjevec, zvezdniki priljubljenih serij in avtorji, ki vedo, kako ustvariti vrhunsko mafijsko dramo. Na čelu igralske ekipe je J. K. Simmons, dobitnik oskarja za film Whiplash, v vlogi neusmiljenega vodje tolpe Eamona Sweeneyja. Na drugi strani zakona je Titus Welliver, zvezdnik serije Bosch, kot policist s težavnimi zvezami s podzemljem. Ob njiju igrajo Tom Brittney (Grantchester), Sarah Bolger (The Tudors, Mayans M.C.), Allen Leech, gledalcem znan iz serije Downton Abbey, in Stanley Morgan. Za kamero je Chris Brancato, avtor serije Godfather of Harlem, ki je sodeloval tudi pri seriji Narcos. Pod režijo prvih dveh epizod se je podpisal Alan Taylor, režiser nekaj epizod serij The Sopranos in Game of Thrones.

FOTO: Pickbox

Kritiki so že pohvalili tisto, kar je najboljše v seriji. The Boston Globe jo je opisal kot surovo in izrazito zabavno s pohvalo J. K. Simmonsu, ki je temelj zgodbe, in Titusu Welliverju zaradi izjemne igre. TV Guide je izpostavil, da sta oba igralca kot magnet, takoj ko se prikažeta na zaslonu. Tom’s Guide je The Westies razglasil za serijo, ki je ljubitelji Sopranovih ne bi smeli zamuditi. The Guardian jo je prav tako primerjal s Sopranovimi in tudi s Peaky Blinders.

FOTO: Pickbox

V zakulisju so detajli, ki še dodano ustvarjajo vzdušje. Čeprav se zgodba odvija v osemdesetih v New Yorku, so serijo snemali v Torontu. Glasba je enako intenzivna kot zgodba: v glasbeni podlagi so Dropkick Murphys, Fontaines D.C., Kneecap in Iggy Pop, v naslovni špici pa pesem Dropped on My Head skupine Dropkick Murphys. Spopad v središču zgodbe ni le Irska proti Italiji, temveč boj za vodstvo znotraj same irske tolpe.

Če so vam všeč mafijske drame, so The Westies serija, ki je ne smete zamuditi. Glejte jo od 7. novembra ob vikendih zvečer na Pickbox 1, dostopna pa bo tudi na Pickbox NOW.

FOTO: Pickbox

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