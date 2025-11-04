Thompson glede zakonitosti pesmi Bojna Čavoglave maha s sodbo sodišča

Saga Marka Perkovića Thompsona okoli dodatnega datuma za koncert v zagreški Areni se še ni zaustavila. Njegova ekipa se je na Facebooku odzvala na izjavo zagrebškega župana Tomislava Tomaševića in želi jasno povedati, da je izvedba pesmi Bojna Čavoglave, ki se začne z znanim »Za dom spremni«, popolnoma legalna, poroča Jutarnji list.

Ugotovitev je potrdila pravnomočna sodba Visokega prekrškovnega sodišča Republike Hrvaške, ki nedvomno ugotavlja, da izvedba omenjene pesmi ni nezakonita niti ne predstavlja nobenega prekrška, je zapisala Thompsonova ekipa. Vsak poskus prepovedi koncerta zaradi izvedbe pesmi predstavlja nespoštovanje sodne odločitve in s tem zanikanje pravnega reda Republike Hrvaške. V objavi so priložili tudi kopijo sodbe Višjega prekrškovnega sodišča.

Novi pogoji za koncerte

Zaradi velikega zanimanja je Thompsonov menedžer včeraj sporočil, da je od mesta zahteval dodaten datum v zagrebški Areni, in sicer za 28. december. Tomašević pa odgovarja, da se glede novega datuma ni nič spremenilo. Pogodba je podpisana samo za 27. december, o drugih datumih uradno prej niso govorili. Pisno zahtevo za nov datum, 28. decembra, je prejel včeraj, na kar pravi, da njegova odločitev ostaja enaka, navaja Jutarnji list.

Tomašević dodaja tudi, da bodo zaradi uporabe neustavnega ustaškega pozdrava v pogojih Zagreb Holdinga uvedli določilo, da se ta neustavni pozdrav ne sme uporabljati na koncertih v Areni in na drugih mestnih prizoriščih. Dokler ta pravila ne bodo sprejeta, ne bo novih koncertnih pogodb – niti za Thompsona niti za nobenega drugega izvajalca. »Pričakujem, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj tednih,« je med drugim dejal župan Tomašević.