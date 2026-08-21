Thompson razprodal Frankfurt, nemška levica zahteva odpoved koncerta

Hrvaški pevec Marko Perković Thompson, ki je lani na zagrebškem hipodromu nastopil pred približno pol milijona obiskovalcev, odhaja na evropsko turnejo. Začel jo bo 13. novembra v Frankfurtu, kjer bo nastopil v dvorani Jahrhunderthalle. Vstopnice so bile razprodane v le nekaj urah, zaradi izjemnega povpraševanja pa je napovedan tudi dodaten koncert. Thompson se v Frankfurt vrača prvič po letu 2007, predstavil pa bo skladbe z aktualnega albuma Hodočasnik in svoje največje uspešnice (​Bojna Čavoglave, Lijepa li si, Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, Kletva kralja Zvonimira, Ako ne znaš šta je bilo, Ravnoteža). Njegov prihod v Frankfurt je že sprožil politične odzive, pišejo hrvaški mediji. Del frankfurtske stranke Die Linke zahteva odpoved koncerta zaradi Thompsonove povezave z ...