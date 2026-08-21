Thompson razprodal Frankfurt, nemška levica zahteva odpoved koncerta

Hrvaški pevec po lanskem rekordnem koncertu na zagrebškem Hipodromu odhaja na evropsko turnejo.
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Thompson je 5. julija 2025 na zagrebškem Hipodromu nastopil pred približno pol milijona ljudi, kar je bil eden največjih plačanih koncertov v zgodovini. FOTO: Cropix
Hrvaški pevec Marko Perković Thompson, ki je lani na zagrebškem hipodromu nastopil pred približno pol milijona obiskovalcev, odhaja na evropsko turnejo. Začel jo bo 13. novembra v Frankfurtu, kjer bo nastopil v dvorani Jahrhunderthalle. Vstopnice so bile razprodane v le nekaj urah, zaradi izjemnega povpraševanja pa je napovedan tudi dodaten koncert. Thompson se v Frankfurt vrača prvič po letu 2007, predstavil pa bo skladbe z aktualnega albuma Hodočasnik in svoje največje uspešnice (Bojna Čavoglave, Lijepa li si, Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, Kletva kralja Zvonimira, Ako ne znaš šta je bilo, Ravnoteža).
Njegov prihod v Frankfurt je že sprožil politične odzive, pišejo hrvaški mediji. Del frankfurtske stranke Die Linke zahteva odpoved koncerta zaradi Thompsonove povezave z ...
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