Tiha stiska starejših v hudi vročini

V hudi vročini so med najranljivejšimi starejši, na kar so z javnim pismom znova opozorili v združenju Srebrna nit. Spomnili so na pomanjkljivo hidracijo, napačno zračenje in pregrevanje stanovanj, tudi revščino starejših in zato nedosegljivost klimatskih naprav, neustrezno hlajenje bolnišnic in domov za starostnike pa tudi na ukrepe drugih držav, kjer so ranljivim tudi ponoči na voljo hlajeni javni prostori. Kakšne stiske starejših v teh dneh opažajo sogovorniki na terenu? Razmere so zelo različne, povzema opažanja svojih sodelavk, ki večinoma skrbijo za starejše, invalidne osebe in bolne po Ljubljani, namestnica direktorice pri javnem Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana Laura Perko. »Zelo odvisno je od tega, v kakšnih stanovanjih živijo. Večinoma nimajo klimatskih naprav. Nekateri si ...