Tilen Artač: Trump je najbolj aktualen komik

Gledalci smo se večinoma strinjali, da je Mala terasa najboljši del oddaje. So zdaj to ugotovili tudi na TVS in zato vi prevzemate vodenje?

Prej je oddajo vodil Jonas Žnidaršič, ki velja za televizijsko legendo. Verjamem, da vam je nehvaležno komentirati menjavo voditeljev, a nas vseeno zanima, ali sta z Jonasom kaj govorila o tem.

Sesti na že ogret voditeljski stol navadno ni hvaležna naloga. Ste imeli kakšne pomisleke, preden ste sprejeli ponudbo?



Kaj dogaja? TV SLO 1 v soboto, 19. septembra, ob 20.55



Bo oddaja zdaj drugačna? Verjetno bo več imitacij?



V vsako oddajo bo prišel gost. Kako se ga boste lotili? Nujno malce zafrkljivo?





Satira vas podobno kot glasba spremlja že vso kariero, bili ste tudi že voditelj satirične oddaje Poldnevnik. So časi zanjo zdaj drugačni kot pred leti?



Poldnevnik ste vodili skupaj z Juretom Godlerjem, ki satirično oddajo vodi na Planet TV. Jo gledate?



Politike je vse teže imitirati. Mlačne ljudi brez značaja, ki v ničemer ne izstopajo, je zelo težko dobro zadeti. Vedno znova zato poudarjam, da je država tista, ki mora rešiti moj problem.



Kolikokrat se slišita, pokomentirata, kaj drugi ustvarja?



Ste že pred izidom prebrali njegov prvi roman, ki je ravnokar izšel?



Katere tuje satirične oddaje najraje gledate vi?





Kateri komik trenutno najbolje lovi duha časa?



V oddaji Kaj dogaja bo odslej tudi rubrika Popolna uravnoteženost programa. Zakaj menite, da jo potrebuje?



Se boste v oddaji ukvarjali z novimi medijskimi zakoni?



Že na začetku sem omenila, da so bile doslej najbolj odmevni del oddaje glasbene imitacije, ki jih pod imenom Mala terasa pripravljata z Igorjem Bračičem. Katera je bila po vašem mnenju najboljša?



Katera točka Male terase pa je bila največkrat deljena in komentirana na spletu?

Rubrika Mala terasa je v teh treh sezonah res postala zelo priljubljena. Spremljali so jo tako mlajši kot starejši gledalci. Na TVS so o priljubljenosti Male terase seveda vedeli od začetka. Po koncu tretje sezone pa so se odločili, da dajo priložnost novemu, mlajšemu voditelju. Vesel sem, da sem to jaz.Ne, ni nama še uspelo govoriti. Odgovorni urednik me je vprašal, ali me zanima vodenje oddaje. Seveda me, saj sem do zdaj nastopal v njej le kot imitator pevskih vložkov in nadsinhronizacij. Vodenje vidim kot nov izziv in priložnost, da se tudi v tem začnem razvijati. Seveda so me pred kamero preizkusili in se prepričali, da mi vloga leži. Pred mano je velika odgovornost, a vem, da jo bom s podporo odlične ekipe dobro opravil.Seveda odločitev ni bila lahka. Zavedam se, da je to zame nov svet, ki ga moram še raziskati. A zdi se mi, da bi bil neumen, če bi to priložnost zavrnil. Doslej sem vedno imitiral druge, zdaj pa bom očitno moral naštudirati še samega sebe. Nisem si mislil, da sem tako zapleten, in za študij sebe mi že malce zmanjkuje časa. (smeh)Bo. Če začnem z Malo teraso, bomo imeli v novi sezoni tudi glasbene goste. Če bom imitiral Jana Plestenjaka, bi si želeli, da bi v točki sodeloval tudi sam Jan Plestenjak. Svoje imitacije bom zagotovo uporabljal tudi v živo med vodenjem, kar se mi zdi še dodaten izziv, preklapljanje med menoj kot voditeljem in imitacijo, morda med dvema likoma ali celo tremi. Tudi pri scenarijih bodo spremembe.Svoje goste izjemno spoštujem, nikakor ne želim, da bi po odhodu iz studia mislili, da smo se do njih obnašali zafrkljivo. Predvsem bi rad, da je intervju zabaven, saj se oba z gostom zavedava, da je to tisto, ker gledalec potrebuje. Vsekakor pa se na zabaven način ne bomo izognili aktualnim temam.Seveda. Že pri mojih imitacijah, ki največkrat nastajajo v radijski oddaji Radio GaGa, je drugače kot pred desetimi leti. Politike je vse teže imitirati. Mlačne ljudi brez značaja, ki v ničemer ne izstopajo, je zelo težko dobro zadeti. Vedno znova zato poudarjam, da je država tista, ki mora rešiti moj problem. (smeh)Oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem spremljam. Nekaj časa sem v njej tudi sodeloval. Godler se mi zdi kot voditelj odličen. Po 12 sezonah je postal izkušen maček in absolutno ga vprašam tudi za kak nasvet.Slišiva se pogosto. Velikokrat ga vprašam za mnenje in nasprotno.Ravno v teh dneh ga berem. Neizmerno se zabavam, saj kar nekaj anekdot, ki jih doživita detektiva v romanu, prepoznam in vem, da jih je Godler res doživel ali pa sva jih celo doživela skupaj. Katere točno, pa raje ne izdam.Redno jih ne spremljam. Že za slovensko politiko mi včasih zmanjka časa. Vsake toliko pa pogledam Stephena Colberta, Jimmyja Fallona, Johna Oliverja …Če pogledam mednarodno, se mi zdi Donald Trump kar dober in aktualen. Seveda pa ne smemo biti krivični do naših politikov. Tudi med njimi se najdejo nadarjeni komiki, ki nas nasmejijo ali pa spravijo do solz. Ne bi se čudil, če bi se naš predsednik države nekega dne predlagal za Ježkovo nagrado.Rubrika Popolna uravnoteženost programa ali PUP bo poskrbela, da bo vsak teden v oddaji nastopil lik, ki bo komentiral dogajanje po svojem občutku in prepričanju. Tako kot vidi svet lik, ga bodo videli tudi gledalci.Najbrž se bomo dotikali tudi novih medijskih zakonov, a se bomo potem temeljito razkužili. Najbolj pa si želim ljudi nasmejati. Ne želim v zabavni oddaji pametovati ali biti žaljiv do politikov in poudarjati, kdo vse je kreten, lopov ali nesposoben. To že vsi vemo. (smeh)Iz prve sezone Zlajo Kral in Gašper Šankl – Vardi. To pa zato, ker se mi pred snemanjem tudi sanjalo ni, kako bo izpadlo. Potem pa sem na vaji kaj hitro videl, da bo to hec. Točko smo komaj posneli, ker sem vedno znova ob pogledu na Igorja zaradi njegovega smrtno resnega obraza prasnil v smeh. No, tudi tekst, ki ga je napisal Igor, je bil genialen. Ena od tistih, ki mi je zelo pri srcu, je Fotošop dizajn – Filip. Morda tudi zato, ker je bila to prva Mala terasa. Od zadnje sezone pa Cvili Cresnik – Naj Hrvati slišijo. Po oddaji me je poklical Vili Resnik in me vprašal, ali nameravam iti resno v pevske vode. Moj odgovor je bil – absolutno.Germ Over – Okužila si mene. V tej točki smo gostili odličnega Klemna Slakonjo, ki je točko oplemenitil s fantastično imitacijo Denisa iz Game Over. Točka ima na youtubu že več kot milijon ogledov.