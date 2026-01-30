Maskoti ZOI: Tina iz Cortine in Milo iz Milana

Vse odkar smo leta 1984, ko je zimske olimpijske igre gostilo Sarajevo, dobili Vučka, smo razvili prav poseben odnos do njihovih maskot, čeprav si drznemo privoščiti subjektivno oceno, da jugoslovanskega volkca le redkokatera prekaša. Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, ki jih soorganizirata Milano in Cortina d'Ampezzo, bosta med občinstvom skakljala dva simpatična lika: hermelina Tina iz Cortine in Milo iz Milana.

Hermelini (Mustela erminea) ali velike podlasice so ljubke zverinice z gostim kožuščkom, značilne za alpski svet, kjer se bodo čez teden dni začele olimpijske igre. Če preberemo o njihovih značilnostih, lahko hitro prepoznamo lastnosti dobrih športnikov: imajo dolg, vitek in gibčen trup, so iznajdljivi in urni, gibljejo se v skokih, dolgih od 30 do 100 centimetrov, dobro plezajo in plavajo ter se premikajo po velikem teritoriju.

Med 1600 idejami italijanskih osnovnošolcev sta prireditelje z zgodbo, značajem in simboliko najbolj prepričala prav Tina in Milo, ki so ju predstavili šolarji iz Taverne na jugu države. FOTO: Odd Andersen/Afp

Nožice imajo kratke, a spretne, stopala poleti skromno odlakana, pozimi pa gosto. Rep je navadno daljši od tretjine dolžine trupa z glavo, pod njegovim korenom se skriva smradna zadnjična žleza, zaradi česar si živali nikakor ne želimo vznemiriti. Pozimi so prikladno snežno beli, le zadnji del repa ostane črn, poleti rjavkasti.

Ovire so kot trampolini

V milanskih trgovinah že prodajajo plišaste igrače v podobi Tine in Mila. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Tudi organizatorji iger, ki bodo tokrat drugič po letu 1956 potekale v Cortini d' Ampezzo, so poudarili olimpijske vrline živalic, ki so jih izbrali za maskoti: hermelini s svojo hitrostjo, živahnostjo in prilagodljivostjo ponazarjajo vztrajnost, odločnost in odpornost – lastnosti, ki jih vsak dan utelešajo olimpijski in paraolimpijski športniki. Tudi njihova sposobnost, da glede na letni čas spremenijo barvo kožuha, simbolizira prilagajanje izzivom in premagovanje ovir, kar je v središču olimpijskega duha, so opisali.

Tina in Milo ne povezujeta le imen mest, ki gostita tokratne olimpijske igre, ampak tudi oba prihajajoča športna dogodka: Tina je ambasadorka olimpijskih, Milo pa ambasador paraolimpijskih iger. Kot je mogoče razbrati iz njune življenjske zgodbe, sta se rodila v Italiji, med gorami, kjer bujna zelena poletja zamenjajo snežno bele zime.

Tina, starejša sestra z zimsko belim kožuščkom, je strastna ljubiteljica umetnosti in glasbe ter verjame v moč lepote. Narava je njen dom, in čeprav zdaj živi v mestu, počne vse, kar je v njeni moči, da jo zaščiti in ohrani nedotaknjeno, je prebrati na spletni strani. Ima visoke cilje (Dream big! – Sanjaj na veliko! je njen moto), ki odražajo njeno energijo in veselje, kar želijo organizatorji prenesti tudi na obiskovalce ter športnike.

Vučko še naprej ohranja spomin na olimpijske igre v Sarajevu 1984. FOTO: Danilo Krstanović/Reuters

Njen mlajši brat Milo, hermelin z rjavim kožuščkom, se je rodil brez ene tačke, a ga to ni ustavilo, naučil se je hoditi s pomočjo repa. Svojo ustvarjalnost in domiselnost uporablja za izumljanje novih rešitev (pa tudi glasbil). Njegov moto je Ovire so kot trampolini!, s čimer sporoča, da so omejitve priložnost za kreativne rešitve, s čimer prinaša simbolno sporočilo o premagovanju ovir in sprejemanju raznolikosti.

Ideja šolarjev iz Taverne na jugu Italije

Tino in Mila smo sicer lahko spoznali že 7. januarja predlani na glasbenem festivalu v Sanremu, kjer so predstavili zmagovalce natečaja za oblikovanje maskot olimpijskih iger Milano-Cortina 2026, na katerem so sodelovali otroci z italijanskih osnovnih šol, stari od šest do 14 let. Med 1600 njihovimi idejami sta prireditelje z zgodbo, značajem in simboliko najbolj prepričala prav Tina in Milo, ki so ju predstavili učenci šole v Taverni na jugu države.

Kot so povedali njuni snovalci, sta hermelina simbola nedolžnosti in čistosti, poleg tega njuna različna barva dlake predstavlja dvojnost in raznolikost. Organizacijski odbor olimpijskih iger pa je par opisal kot prvi znani maskoti generacije Z. »Njune prirojene sposobnosti reševanja problemov jima omogočajo, da se z izzivi spoprijemata samozavestno in optimistično ter z željo uveljaviti svojo vlogo protagonistov v svetu, ki prihaja.«

Maskoti zimskih olimpijskih iger leta 2022 sta bili ledena panda in lampijonček. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Tino in Mila seveda ne švigata sama po zasneženih pobočjih in zganjata norčij, ampak ju spremlja ekipa šestih drobcenih likov z zvončkastimi pokrivali, imenovanih Flo. Tudi ideja zanje je vzniknila na omenjenem natečaju; zamislili so si jih drugouvrščeni sodelujoči šolarji, simbolizirajo pa veselje, zabavo in prijateljstvo. Njihova naloga je pritegniti pozornost med najmlajšimi navijači.

Naslednika Friga iz Pariza

Čeprav sorojenca Tina in Milo že navdušujeta s svojo ljubkostjo, igrivostjo in sporočilnostjo, pa bosta morala stopiti v velike čevlje, so spomnili pri NBC. V srcu mnogih ljubiteljev olimpijskih iger sta namreč še vedno simpatični frigijski čepici po imenu Frigo, ki sta med udeležence iger in obiskovalce v Parizu leta 2024 s svojo simboliko prenašali sporočila francoske revolucije. Maskoti rdeče barve z velikimi očmi sta izstopali že zaradi tega, ker nista izvirali iz živalskega sveta; kar 65 odstotkov maskot je namreč živalskih figur.

Miraitowa je bila uradna maskota iger v Tokiu leta 2020. FOTO: Isei Kato/Reuters

Pred njima je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 kraljevala panda Bing Dwen Dwen (v prevodu ledena debeluškasta panda) v družbi rdečega lampijončka, ki so ga poimenovali Shuey Ron Ron (shuey pomeni sneg, ron ron pa vključevanje oziroma toleranco). Olimpijske igre v Tokiu leta 2020 sta predstavljala Miraitowa in Someity, ki so ju izbrali in tudi poimenovali otroci z japonskih osnovnih šol.

Schuss ali Strel iz Grenobla Foto uradna spletna stran olimpijskih iger FOTO: uradna stran olimpijskih iger

Tako bi lahko potovali v preteklost vse do leta 1968, ko so se maskote uveljavile kot del tega priljubljenega športnega tekmovanja. Prvič so jo sicer predstavili že leta 1932 v Los Angelesu, to je bil mlad pes po imenu Smoky, tradicijo pa je začel Schuss oziroma Strel, narisani smučar v barvah francoske zastave na zimskih olimpijskih igrah v Grenoblu. Na poletnih igrah leta 1972 v Münchnu mu je sledil Waldi, jazbečar, ki je (bil) na Bavarskem zelo priljubljen in znan po vzdržljivosti in okretnosti. To je bila sicer tudi prva uradna maskota olimpijskih iger.

A pri nas lahko brez omahovanja rečemo, da ga ni čez Vučka, maskoto olimpijskih iger v Sarajevu 1984. Prijazni volkec, ki ga je zasnoval akademski slikar iz Kranja Jože Trobec, je tudi še vedno – poleg srebrnega Jureta Franka – glavna asociacija na ta športni dogodek v Jugoslaviji.