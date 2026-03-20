Tisoč ljudi, 40 konj, 13 Jezusov, en osel

Boj z grehom v trinajstih živih podobah bo znova spektakularen. Pod taktirko režiserja Marcela Brule.

Škofjeloški pasijon patra Romualda Marušiča je tik pred vnovično­ uprizoritvijo. Tisočglava armada nastopajočih prostovoljcev je imela v nedeljo pod taktirko režiserja Marcela Brule vajo v kostumih na vseh lokacijah v Škofji Loki, danes bo generalka, jutri premiera in zatem še šest terminov, ki bodo v postnem predvelikonočnem času in še malo čez poskrbeli za spokorniško kondicijo prisotnih. Boj z grehom v trinajstih živih podobah bo znova spektakularen, trinajst bo tudi Jezusov Kristusov. FOTO: Tomaž Lunder Zimzelene besede Iz paradiža, tega veseliga luštniga kraja, poberite se, Adam inu Eva, vam angelc šraja!, prve znane v slovenščini, namenjene dramski uprizoritvi, od leta 2016 pripadajo tudi človeštvu. Tedaj je na Unescovem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine ...