    Zanimivosti

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    Feel Free se oglašuje kot naravna pijača. FOTO: Proizvajalec
    Feel Free se oglašuje kot naravna pijača. FOTO: Proizvajalec
    R. I.
    27. 8. 2025 | 06:31
    27. 8. 2025 | 06:40
    3:06
    V Združenih državah Amerike vse več ljudi poroča o zasvojenosti s priljubljeno zeliščno pijačo Feel Free Classic, ki vsebuje kavo in kratom – rastlini, znani po pomirjevalnih in poživljajočih učinkih. Čeprav proizvajalec Botanic Tonics izdelek oglašuje kot naravno alternativo alkoholu, so številni uporabniki končali v dolgovih, na zdravljenju odvisnosti ali celo v bolnišnici, poroča CNN.

    To je igra mačke in miši. Snovi za fentanil je mogoče hitro prilagoditi

    Tridesetletna Jasmine Adeoye iz Teksasa je, kot njeno zgodbo povzema CNN, zaradi vsakodnevnega pitja Feel Free zapadla v dolgove, doživljala močne odtegnitvene simptome in skoraj izgubila zaposlitev. Sprva je popila eno stekleničko na teden, kasneje pa tudi do 12 na dan, kar jo je privedlo do hospitalizacije. Na družbenih omrežjih in forumih se množijo podobne zgodbe – od izgube službe do brezdomstva.

    Kratom, ena od ključnih sestavin, je v ZDA sicer široko dostopen, a ni zvezno reguliran. Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) ga uvršča med opioide, ker vpliva na možganske receptorje podobno kot heroin ali morfij, ter opozarja na nevarnost zasvojenosti. Nekatere zvezne države so njegovo prodajo že prepovedale, drugje ga lahko kupijo tudi mladoletniki.

    Zasradi pogostega pitja pijače Feel Free mnogi pristanejo v bolnišnici. FOTO: Proizvajalec
    Zasradi pogostega pitja pijače Feel Free mnogi pristanejo v bolnišnici. FOTO: Proizvajalec

    Podjetje Botanic Tonics se sooča s kolektivno tožbo in se je leta 2024 že poravnalo za 8,75 milijona dolarjev, čeprav odgovornosti ne priznava. Poudarja, da so izdelke dodatno označili z opozorili, starostno omejitvijo in priporočili za uživanje. Kritiki pa opozarjajo, da opozorila še vedno podcenjujejo nevarnost odvisnosti.

    Ameriški urad za zdravila je lani zasegel skoraj 250.000 stekleničk Feel Free, preiskave pa še potekajo. Kljub temu je bil izdelek lani v več kot 24.000 trgovinah in bencinskih servisih po ZDA, priljubljenost pa ostaja visoka, saj ga oglašujejo kot »naravno« rešitev za sprostitev in za večjo osredotočenost. Uporabniki pijačo opisujejo kot prijetno kombinacijo sprostitve in rahle evforije, ki jim da energijo in so zaradi nje bolj zbrani. Prav zato jo mnogi uživajo namesto alkohola ali kave.

    Zdravniki opozarjajo, da je kratom zapletena rastlina z več kot 40 alkaloidi, ki lahko povzročijo blage do hude oblike zasvojenosti. Poročila o smrtih in klici v centre za zastrupitve so se v zadnjem desetletju močno povečali.

    Številni uporabniki sicer nikoli ne razvijejo odvisnosti.

