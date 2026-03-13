Tisti petek, ki bi ga vsi najraje kar preskočili

Današnji petek, trinajstega, dan, ki se ga drži konotacija najbolj nesrečnega dne, je drugi letos, novembra nas čaka še eden. To je največ, kolikor teh domnevno nesrečnih dni lahko doživimo v enem letu. Če imamo tri petke, trinajstega, so ti vedno v februarju, marcu in novembru. Bistveno pogosteje se zgodi, da se o potencialni nesreči tega dne pogovarjamo dvakrat ali enkrat v letu.

Trije petki, trinajstega, v letu si sledijo v ciklu 11–11–6 let. V tem stoletju smo jih tako doživeli v letih 2009 in 2015, po letošnjih jih bomo še v letih 2037, 2043, 2054, 2065 ... Lani smo imeli le enega (junija), kar se zgodi v 43 odstotkih let, ravno tako pogost je dvakrat na leto.

Tako bi pravzaprav lahko analizirali statistiko katerega koli drugega dne, a petek, trinajstega, je v ljudskem izročilu vendarle poseben, to naj bi bil namreč najbolj nesrečen dan, ne le zaradi trinajstice, tudi zaradi petka.

Pozitivni predznak v antiki

Od kod izvira prepričanje, da je to najnesrečnejši dan, smo vprašali Adelo Pukl, etnologinjo in kustosinjo Slovenskega etnografskega muzeja, ki se ukvarja z vraževerjem. Kot je pojasnila, so v ljudskem izročilu liha števila tista, ki naj bi prinašala srečo. »Število 13 je v tem primeru izjema, a ne vedno. Ponekod je to srečna številka in ima tudi sicer pozitiven predznak: trinajsti je bil v antiki lahko najmočnejši. Odisej se, na primer, kot trinajsti edini ogne kiklopu,« je navedla primer. Podobno ugotavlja Damjan J. Ovsec v knjigi Vraževerje sveta, v kateri se ukvarja tudi s trinajstico in za primer iz antike navaja Zevsa, ki hodi v spremstvu dvanajstih bogov.

Rimljani so po drugi strani to število sovražili, imeli so ga za simbol smrti, propada in nesreče. »Gre za cikluse, ki so vezani na število 12, in v tem primeru je zunaj harmoničnega števila,« je pojasnila Adela Pukl.

Veliko je k negativnemu dojemanju števila 13 prispevalo krščanstvo. Zadnje večerje se je, denimo, udeležilo trinajst ljudi, poleg Jezusa še dvanajst apostolov. Zaradi izdaje trinajstega med njimi, Juda Iškarijota, je Jezus umrl na križu, in to ravno na petek, trinajstega. »Zato je tudi trinajsti dan v mesecu zelo nesrečen dan: zlasti za poroke, začetek daljšega potovanja ali večjega podjetja,« piše Ovsec.

Črna mačka se je prav tako znašla v zbirki vraž, povezanih s petkom, trinajstega. Foto Shutterstock

Za marsikoga pa je število 13 srečno, prav tako petek, trinajstega. »Moja mama je rojena na petek, trinajstega, in vedno pravi, da je to zanjo srečen dan. Je pa res, da se je številke 13 prijel bolj negativen predznak, ki se kaže tudi v vsakdanjem življenju,« je še spomnila Adela Pukl. Tako številni hoteli nimajo sob številka 13, nekateri kar celotnega trinajstega nadstropja ne. Tudi v letalih je manj zapletov, če kratko malo izpustijo poimenovanje trinajste vrste, nezaželene so hišne številke 13, na ta dan so odsvetovani poroke, sklepanje pogodb ali kupovanje hiše, nekatere zmoti, če je trinajst ljudi za omizjem, zato za vsak primer raje povabijo še enega ...

Primerov je že toliko, da se je tudi za ljudi, ki jih je strah številke 13, našlo poimenovanje; pravimo jim triskaidekafobiki. Ti bi vsem »nejevernim« v dokaz, da je nekaj na trinajstici, najbrž navedli zgodbo Apolla 13, ki je proti Luni vzletel 11. aprila 1970 ob 13.13 po lokalnem času, dva dni pozneje je na krovu odjeknila eksplozija. A posadka se je vendarle srečno vrnila na Zemljo. Eden takih primerov se je zgodil tudi na letošnjih olimpijskih igrah, ko je ameriška smučarka Lindsey Vonn štartala trinajsta po vrsti in grdo padla prav v 13. sekundi svojega nastopa.

Petek, trinajstega, v pop kulturi Če govorimo o sodobnem svetu, lahko kar nekaj strahu pred petkom, trinajstega, pripišemo franšizi ameriških filmov, serij, knjig, stripov in videoiger Friday The 13th. Njihov glavni junak je Jason Voorhees, ki naj bi kot deček utonil v kampu Crystal Lake. Desetletja pozneje je jezero prekleto in prizorišče množičnih umorov ...

Petek, slab začetek

A ne le številke, tudi dnevi so povezani s številnimi vražami. V ljudskem izročilu imamo bolj ali manj srečne oziroma nesrečne dneve, toda petek je med njimi najnesrečnejši, piše Damjan J. Ovsec, posebno če je petek, trinajstega. Pri tem spomni na reklo, ki ga poznajo povsod po Evropi, tudi pri nas: Človek, ki v petek poje, bo v nedeljo jokal. Prav tako radi rečemo: Petek, slab začetek.

Kot pojasnjuje Ovsec, je nekaj negativne konotacije spet mogoče pripisati krščanstvu: na ta dan naj bi Bog izgnal Adama in Evo iz raja, začel naj bi se vesoljni potop, porušili naj bi Salomonov tempelj in – kot rečeno – križali so Kristusa. Po nekaterih virih so se zlovešča znamenja petka in trinajstice v vsej svoji moči združila 13. oktobra 1307, ko je dal francoski kralj Filip IV. zapreti in mučiti na stotine vitezov templjarjev. Takrat naj bi se ga tudi prijel sloves prekletega dne. Po drugi strani je lahko petek tudi dober dan, na primer za to, da si oblečemo novo obleko ali postrižemo nohte, našteva Ovsec.

To so seveda vse le vraže, v resnici ni nobenih dokazov, da bi bili petek, številka 13 ali petek, trinajstega, kaj bolj srečni ali nesrečni kot drugi dnevi, pred leti so na centru za zavarovalniško statistiko na Nizozemskem celo ugotavljali, da se na petek, trinajstega, zgodi manj prometnih nesreč in požarov kot na preostale petke, saj so ljudje takrat previdnejši ali celo ostanejo doma.

Ogledalo, lestev, črna mačka ...

Nikar pod lestvijo, bi porekli vraževerni, zlasti na petek, trinajstega. Foto Dejan Javornik

Kako globoko se je strah pred petkom, trinajstega, kljub temu zakoreninil, dokazuje že to, da imamo tudi zanj posebno, še težje zapomnljivo ime: paraskevidekatriafobija. V zvezi s tem dnem obstaja tudi cela vrsta vraž. Med najbolj razširjenimi je, da naj bi razbitje ogledala na ta dan prineslo sedem let nesreče. Podobno velja za hojo pod lestvijo, s čimer da se poruši trikotnik, simbol življenja. Za znamenje nesreče že stoletja velja tudi nenamerno razsutje soli. Nesrečo oziroma zlo odženeš tako, da čez levo ramo vržeš ščepec soli, veli ljudski nasvet. Prav tako je zelo slabo, če nam pot prekriža črna mačka – tudi to naj bi bilo še večje prekletstvo, če se zgodi na petek, trinajstega. Da bi preprečili zlo, je treba pljuniti čez levo ramo ...

Če bi se poglobili v praznoverje drugih držav, bi lahko ugotovili, da je prav črna mačka v Veliki Britaniji znamenje sreče in tudi petek, trinajstega, ne velja povsod za najbolj nesrečen dan. V španski in grški kulturi je to, denimo, torek, trinajstega, v Italiji se menda bojijo petka, sedemnajstega. V slovenskem izročilu je menda vsaj toliko praznoverja kot s petkom povezanega s – torkom. V torek se rado kaj zalomi, med drugim v omenjeni knjigi piše Damjan J. Ovsec. »V Evropi je to 'pravi' dan za prepire. Pri nas je bil torek nesrečen dan predvsem za Štajerce. Tako so pravili: kateri hlapec ali dekla začne službo v torek (ali petek), ne dosluži leta.«