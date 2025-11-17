V Tivoliju je spet krvavo

V ljubljanskem parku Tivoli je v petek gibanje O.S.E. oziroma Otroci sintetične Eve v podhodu nastavilo novo instalacijo. Gre za podobo okrvavljene glave na mizi, pod katero je lobanja. Delo se imenuje Oltar otrok sintetične Eve je za Delo zapisal Ulrik, avtor umetniške instalacije.

Gibanje O.S.E. je septembra v podhodu v Tivoliju nastavilo podobno instalacijo, ki je razburila tako nekatere bralce kot mimoidoče. Fotografije obešene lutke s krili so zakrožile po spletu, kjer so nekateri uporabniki družbenih omrežij umetniško instalacijo pohvalili, drugi pa so bili nad njo zgroženi.

Ob instalaciji je tudi besedilo. FOTO: Otroci sintetične Eve

Otroci sintetične Eve so takrat za Delo pojasnili, da gre za umetniško gibanje, ki se spogleduje s sodobnimi družbenimi problemi. »Umetnost je od nekdaj zrcalo časa, v katerem nastaja. Naš namen je prikazovati stvarnost brez olepšav in brez banalnega optimizma.«

»Kar zadeva sporočilo našega ustvarjanja, verjamemo, da je umetnost vedno subjektivna interpretacija gledalca. Zato je za nas najdragoceneje, če vsak posameznik naše delo razume in občuti na svoj način – bodisi skozi kritiko, nezadovoljstvo ali, v redkejših primerih, pohvalo. Vse reakcije so dobrodošle in enako vredne,« so še zapisali in spomnili, da se razvija manifest gibanja O.S.E.