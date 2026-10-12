Tjaša Marolt o življenju po raku: S koncem zdravljenja se stiske ne končajo

Ko je Tjaša Marolt pri 38 letih v dojki zatipala bulico, je vedela, da mora čim prej k zdravniku. Diagnoza raka dojke jo je kljub temu povsem presenetila. Doma so jo potrebovali trije otroci, najmlajša dva sta bila še v vrtcu.

»V življenju še nisem toliko prejokala kot v prvih tednih od postavljene diagnoze,« pripoveduje doktorica biotehnologije in srednješolska učiteljica. Pred otroki je poskušala ostati močna, med kemoterapijami pa je bil njen cilj predvsem zbrati dovolj moči za naslednji odmerek. Za predelovanje vsega, kar se ji je dogajalo, takrat ni imela energije.

V intervjuju odkrito govori o izgubi las, pogovorih z otroki in podpori, brez katere bi bilo zdravljenje še težje. Čeprav ima znanstveno izobrazbo, odgovorov ni iskala na spletu: dodatne informacije so ji bile v breme. Toda konec zdravljenja ni pomenil konca vseh stisk. Kaj jo še danes, tri leta po diagnozi, najbolj obremenjuje? In zakaj bližnji včasih bolj pomagajo z dejanjem kot s tolažilnimi besedami? V intervjuju na Onaplus.si preberite tudi, kaj bi danes povedala ženski, ki je pravkar izvedela, da ima raka dojke.