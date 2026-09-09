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    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    Le redke odločitve sprejemamo z mislijo na desetletja, pri zdravju pa si prav tega pogosto najbolj želimo. FOTO: Leon vidic
    Galerija
    Le redke odločitve sprejemamo z mislijo na desetletja, pri zdravju pa si prav tega pogosto najbolj želimo. FOTO: Leon vidic
    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA
    9. 9. 2026 | 11:59
    10:50
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    Le malo stvari, ki jih uporabljamo vsak dan, je ustvarjenih z mislijo na desetletja. Telefon zamenjamo po nekaj letih, avtomobil prej ali slej nadomesti novejši, tudi oprema doma ima svojo življenjsko dobo. Pri nekaterih odločitvah pa si želimo ravno nasprotno: da jih sprejmemo premišljeno in da nam njihovi rezultati dobro služijo čim dlje.

    Takšna pričakovanja imamo predvsem takrat, ko gre za zdravje in kakovost življenja. Na primer pri izgubi zob, ki ne vpliva samo na videz nasmeha, ampak tudi na prehranjevanje, govor, samozavest in vsakodnevno počutje. Zato je razumljivo, da si ob odločitvi za obsežnejše implantološko zdravljenje želimo rešitev, ki je načrtovana dolgoročno in prilagojena našemu konkretnemu stanju.

    Pri zdravljenju brezzobosti dobra rešitev ni odvisna od enega samega dejavnika. Pomembni so pravilna izbira terapije, natančno načrtovanje, sodobne možnosti zdravljenja in predvsem klinične izkušnje, ki zdravniku pomagajo presoditi, katera pot je za posameznega pacienta najprimernejša. Pri zahtevnejših primerih, zlasti kadar je čeljustne kosti malo, je lahko prav od te presoje odvisna dolgoročnost. Takšen celosten in individualiziran pristop pacientom ponujajo v implantološkem centru Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.

    Naredite prvi korak do novega nasmeha. Naročite se na brezplačen specialistično-diagnostični pregled v Ortoimplant DENTAL SPA in preverite, katera rešitev je najprimernejša za vas.

    Pri zahtevnejših primerih brezzobosti so dolgoletne klinične izkušnje eden ključnih temeljev za premišljeno izbiro terapije.  FOTO: Jože Suhadolnik
    Pri zahtevnejših primerih brezzobosti so dolgoletne klinične izkušnje eden ključnih temeljev za premišljeno izbiro terapije.  FOTO: Jože Suhadolnik

    Ko odločitev ni preprosta, najbolj štejejo izkušnje

    V implantologiji sodobna tehnologija omogoča vse natančnejše načrtovanje, vendar sama po sebi ne more nadomestiti kliničnih izkušenj. To je še posebej pomembno pri zahtevnejših primerih brezzobosti, kjer univerzalnih rešitev ni. Zdravnik mora znati presoditi možnosti zdravljenja, predvideti morebitne izzive ter terapijo prilagoditi anatomskim posebnostim in zdravstvenemu stanju posameznika. Prav izkušnje dr. Zdenka Trampuša so eden ključnih razlogov, zakaj pacienti pri njem dobijo točno to, po kar so prišli.

    Dr. Trampuš ima več kot 34 let kliničnih izkušenj v implantologiji, več kot 17 let izvaja terapije All-on-4, z zigomatičnimi implantati pa ima več kot 15 let izkušenj. Kot prvi zdravnik na Hrvaškem in v regiji jih je že leta 2011 uvedel v vsakodnevno klinično prakso, danes pa ima najdaljše klinične izkušnje z njihovo vgradnjo v regiji. Je tudi pooblaščeni inštruktor za to področje. Prav to mu omogoča, da za posameznega pacienta izbere rešitev, ki je glede na konkretno stanje najbolj smiselna za dolgoročen rezultat.

    Ko pomanjkanje kosti ni nujno konec možnosti

    Še pred leti so bile možnosti implantološkega zdravljenja pri izrazitem pomanjkanju čeljustne kosti precej omejene. Sodobna implantologija omogoča različne pristope, ki jih je mogoče prilagoditi anatomskim posebnostim posameznega pacienta. V Ortoimplant DENTAL SPA pri zdravljenju vseh oblik brezzobosti uporabljajo napredne All-on-X terapije, med njimi klasični All-on-4 in Zygoma All-on-4, pa tudi zigomatične, pterigoidne, transnazalne, transsinusne in individualizirane subperiostalne implantate. Prav širši nabor možnosti omogoča, da se zdravljenje ne prilagaja eni sami metodi, ampak konkretnemu kliničnemu stanju.

    Pri izrazitem pomanjkanju kosti je zato bistveno vprašanje, katera metoda je za posameznika sploh primerna. Nekateri pristopi omogočajo sidranje implantatov v drugih anatomskih strukturah, kjer je kost dovolj stabilna, drugi pa temeljijo na individualno izdelanih rešitvah. Cilj pri tem ostaja enak: poiskati čim bolj zanesljivo in dolgoročno rešitev, ki pacientu povrne funkcijo in stabilnost.

    Sodobna implantologija danes ponuja možnosti zdravljenja tudi pacientom z izrazitim pomanjkanjem čeljustne kosti. FOTO: Leon Vidic
    Sodobna implantologija danes ponuja možnosti zdravljenja tudi pacientom z izrazitim pomanjkanjem čeljustne kosti. FOTO: Leon Vidic

    Prav zaradi teh možnosti v Ortoimplant DENTAL SPA obravnavajo tudi paciente, ki so jim drugje že povedali, da zaradi izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti niso kandidati za implantološko terapijo. Ali je zdravljenje mogoče in katera pot je najprimernejša, pa je mogoče presoditi šele po natančni diagnostiki in individualni oceni stanja.

    V več kot treh desetletjih delovanja je Ortoimplant DENTAL SPA obravnaval več kot 14.000 pacientov. Prav širok razpon različnih primerov dodatno potrjuje osnovno načelo klinike: enake diagnoze še ne pomenijo nujno enake terapije, zato je vsako zdravljenje treba načrtovati posebej.

    Dolgoročen rezultat se začne še pred prvim implantatom

    Pri implantološki terapiji se pomemben del zdravljenja začne, še preden pacient sede na stol za poseg. Natančna diagnostika omogoča, da zdravnik oceni stanje zob, čeljustne kosti in okoliških struktur ter na tej podlagi pripravi načrt, prilagojen posamezniku. Prav kakovost začetne ocene pomembno vpliva na to, kako predvidljiv bo nadaljnji potek terapije.

    Prvi specialistično-diagnostični pregled v Ortoimplant DENTAL SPA zato združuje več korakov. Vključuje funkcionalno-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo, ortopantomogramsko slikanje, 3D-slikanje zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno fotografiranje in skeniranje trenutnega stanja ter ekstraoralno fotografiranje. Na podlagi zbranih podatkov sledi specialistična obravnava, priprava terapevtskega načrta in koncepta zdravljenja ter njegova predstavitev pacientu.

    Pomemben del sodobnega načrtovanja so tudi digitalne tehnologije, ki omogočajo vizualizacijo prihodnjega nasmeha še pred začetkom terapije. Zdravnik lahko posamezne korake vnaprej natančno načrtuje in tako bolje predvidi potek zdravljenja, pacient pa že pred posegom dobi jasnejšo predstavo o predlagani rešitvi.

    Dr. Zdenko Trampuš ima več kot 34 let kliničnih izkušenj v implantologiji ter dolgoletne izkušnje z najzahtevnejšimi implantološkimi metodami. FOTO: Leon Vidic
    Dr. Zdenko Trampuš ima več kot 34 let kliničnih izkušenj v implantologiji ter dolgoletne izkušnje z najzahtevnejšimi implantološkimi metodami. FOTO: Leon Vidic

    V Ortoimplant DENTAL SPA so temu dodali še diagnostiko kostnega metabolizma, ki jo je dr. Zdenko Trampuš kot prvi na Hrvaškem uvedel v vsakodnevno implantološko prakso. Namen takšne diagnostike je pridobiti širši vpogled v stanje pacienta ter že pred začetkom terapije oceniti možnosti za uspešno vgradnjo implantatov in njihovo vraščanje v kost. Na podlagi rezultatov je mogoče zdravljenje dodatno individualno prilagoditi in pacienta ustrezno pripraviti na implantološko terapijo.

    V Ortoimplant DENTAL SPA vsako terapijo načrtujejo individualno, na podlagi diagnostike in pogovora s pacientom. Pri tem ne upoštevajo le anatomskih dejavnikov, ampak tudi njegove želje, pričakovanja in vsakodnevne potrebe. Cilj ni poiskati najhitrejše poti do novega nasmeha, temveč rešitev, ki bo funkcionalna, estetsko usklajena in smiselna na dolgi rok.

    »Dober končni rezultat je zame funkcionalen, estetski in dolgotrajen nasmeh, ki pacientu dobro služi tudi v prihodnosti. Pomembno je, da terapijo načrtujemo celovito, z mislijo na temelje, na pacientovo življenjsko obdobje in na to, kako bo rešitev delovala skozi čas. Prav to nas razlikuje. Nimamo enakega protokola za vse, temveč k vsakemu človeku pristopimo individualno, kot krojač k obleki. Rešitev mora biti narejena po meri pacienta, njegovega stanja, potreb in pričakovanj,«

    dr. Zdenko Trampuš, DDS, vodja Ortoimplant DENTAL SPA

    Skrb se ne konča z implantološkim posegom

    Del dolgoročnega pristopa v Ortoimplant DENTAL SPA je tudi DENTAL SPA PROTOKOL, ki povezuje diagnostiko, sodobne stomatološke postopke in podporo pacientu pred terapijo, med njo in po njej. Glede na indikacije je pacientom na voljo tudi analgosedacija, pri kateri je stanje zmanjšane zavesti ves čas pod nadzorom anesteziologa.

    V sklopu DENTAL SPA koncepta so na voljo tudi podporni tretmaji, namenjeni prijetnejšemu počutju in okrevanju. Celoten pristop je zasnovan tako, da pacient zdravljenje doživi kot povezan proces, v katerem poleg strokovne izvedbe pomembno vlogo igrajo tudi občutek varnosti, udobje in dolgoročna skrb za rezultat.

    DENTAL SPA PROTOKOL povezuje sodobno implantologijo s celostno podporo pacientu pred zdravljenjem, med njim in po njem. FOTO: Leon Vidic
    DENTAL SPA PROTOKOL povezuje sodobno implantologijo s celostno podporo pacientu pred zdravljenjem, med njim in po njem. FOTO: Leon Vidic

    Ko iščemo rešitev za prihodnja desetletja

    Pri nekaterih odločitvah je najpomembneje, da jih ni treba sprejemati znova čez nekaj let. Pri implantološkem zdravljenju zato štejejo predvsem premišljeno načrtovanje, prava izbira metode, izkušnje zdravnika in rešitev, ki je prilagojena posamezniku.

    Prvi korak do takšne rešitve je specialistično-diagnostični pregled, na katerem strokovna ekipa Ortoimplant DENTAL SPA oceni trenutno stanje, možnosti zdravljenja ter pripravi individualni terapevtski načrt.

    Predstavnike Ortoimplant DENTAL SPA lahko med 16. in 20. septembrom 2026 obiščete tudi na sejmu MOS v Celju, v dvorani A, na stojnici A01. Ob predhodni prijavi na stojnici lahko obiskovalci pridobijo vavčer v vrednosti 1.000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko, ki vključuje 2D ortopan in 3D CBCT v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.

    Če razmišljate o implantološki terapiji ali so vam zaradi pomanjkanja čeljustne kosti že povedali, da niste primeren kandidat za implantate, se naročite na brezplačen prvi specialistično-diagnostični pregled v Ortoimplant DENTAL SPA. Na podlagi celovite diagnostike bo strokovna ekipa ocenila vaše stanje in pripravila individualni načrt zdravljenja.

    Za termin pokličite na +385 1 3703 498, pišite na info@ortoimplant.hr ali obiščite ortoimplant.hr/sl/.

    Ortoimplant DENTAL SPA lahko spremljate tudi na Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu, kjer redno objavljajo informacije o sodobnih implantoloških metodah, diagnostiki in možnostih zdravljenja zahtevnejših primerov brezzobosti.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
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    Magazin  |  Potovanja
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    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
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