To je pravi razlog, da kune uničujejo avtomobile in podstrešja

Pregrizeni kabli, poškodovana izolacija in nočno razgrajanje na podstrešju. Kune lahko povzročijo precej več škode, kot se zdi na prvi pogled, pri tem pa jih ne vodi lakota, kot pogosto domnevamo. Strokovnjaki opozarjajo, da so te spretne živali izjemno prilagodljive in da si vse pogosteje poiščejo zavetje v neposredni bližini človeka. Ko se enkrat naselijo v hiši ali začnejo obiskovati parkiran avtomobil, so lahko posledice drage in dolgotrajne.

Na Deloindom.si razkrivajo, zakaj kune grizejo kable in uničujejo izolacijo, kako prepoznati prve znake njihove prisotnosti, katere zaščitne metode dejansko pomagajo ter kaj storiti, če so si za dom že izbrale vaše podstrešje ali garažo.