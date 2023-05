To je skrivnost popolne skodelice kave

Ljubitelji kave se bodo strinjali s trditvijo, da ni hujšega začetka dneva, kot je požirek neokusne in vodene kave. Če želite vsak dan začeti s pravo mero energije in dobre volje, upoštevajte naše nasvete, ki vas bodo ponesli v višave.

IZBIRA SVEŽE PRAŽENIH ZRN KAVE: Če želite tudi doma okusiti kavo kot iz kakšne vrhunske italijanske kavarne, potem izberite kakovostno kavo v zrnu. Če boste za vsako skodelico posebej zmleli kavo, bo okus resnično vrhunski.

PRAVILNO SHRANJEVANJE KAVE: Zrna hranite v nepredušni posodi, stran od svetlobe, toplote in vlage. Izogibajte se hladilniku, saj lahko kava prevzame vonjave drugih živil. Najbolje je hraniti kavo v temnem, hladnem in suhem prostoru.

PRAVILNO MLETJE KAVE: Pravilno mletje kave je ključno za izboljšanje kakovosti vaše skodelice. Naj vam pri tem pomaga vrhunski kavni aparat, pri katerem boste lahko nastavljali grobost mletja. Pravilno zmleta omogoča, da voda enakomerno prehaja skozi kavo in iz nje izvleče najboljše arome.

UPORABA PRAVE KOLIČINE KAVE: Eden od najpomembnejših vidikov priprave odlične kave je razmerje med količino kave in vode. Splošno pravilo je, da uporabite približno 1 do 2 žlici kave na 180 ml vode.

KAKOVOSTNA VODA: Voda naj bo sveža, čista in brez neprijetnih vonjav. Preveč trda voda lahko vpliva na okus kave, zato je priporočljivo uporabiti filtrirano ali ustekleničeno vodo.

USTREZNA SKRB ZA KAVNI APARAT: Redno čiščenje in vzdrževanje kavnega aparata sta ključna za pripravo vrhunske kave. Preverite navodila proizvajalca in upoštevajte priporočila glede čiščenja. Odstranjevanje ostankov kave in mineralnih oblog bo preprečilo, da bi vplivali na okus in kakovost kave.

Z aparatom Xelsis Suprema lahko pripravimo do 22 kavnih napitkov. FOTO: Saeco

S kavnim aparatom je pot do popolne kave še lažja

Se vam zdi, da so navodila preveč zahtevna in bi vam vzela preveč časa? Brez skrbi: novi samodejni kavni aparat Xelsis Suprema znamke Saeco bo vse to opravil namesto vas. Vrhunska kava polnega tradicionalnega okusa in nepogrešljive arome bo postala stalnica vaših juter.

Aparat je popolna mešanica bogate italijanske dediščine in napredne tehnologije. To je prava formula za uspeh in prvi korak, da spoznate raznolik svet izvrstnih kavnih napitkov.

Kavni aparat Xelsis Suprema bo vse opravil namesto vas – od mletja, priprave kave po vašem izboru do končnega čiščenja. Enostaven aparat bo zelo hitro postal vaš najljubši jutranji prijatelj, saj vas bo vedno znova presenetil – izbirate namreč lahko med kar 22 napitki, poleg tega pa lahko preizkusite tudi svojo ustvarjalnost, saj so vam na voljo številni recepti za edinstvene kavne napitke.

Upravljanje na zaslonu je hitro in nadvse preprosto. FOTO: Saeco

Upravljanje aparata je nadvse preprosto in intuitivno, saj mu boste svoje želje sporočali kar na 7,8-inčnem barvnem zaslonu. Hitro boste prilagajali različne kavne napitke, svoje najljubše shranili kar pod svoj profil, če boste potrebovali dodatno pomoč, pa si boste lahko zavrteli navodila kar na videoposnetku. Celo rezervne dele lahko naročite prek zaslona.

Za novim kavnim aparatom stoji vrhunska tehnologija. Tehnologija BeanMaestro samodejno prilagaja pripravo kave vrsti kavnih zrn, CoffeeMaestro za izbiro profila okusa, s tehnologijo CoffeeEqualizer Touch+ pa lahko svoj napitek prilagodite čisto svojemu okusu. Funkcija LatteDuo omogoča pripravo dveh napitkov naenkrat, kar je zelo priročno, ko imate obiske. Za odličen okus kave poskrbi tudi 100-% keramični mlinček, ki ima možnost 12 stopenj nastavitve.

Osnova za popolno kavno aromo je tudi čistoča aparata. In če je to na prvi pogled morda izjemno zoprno opravilo, je pri aparatih Xelsis Suprema nadvse preprosto. Barvni zaslon ves čas spremlja stanje aparata in opozarja, ko je potrebno čiščenje ali vzdrževanje. Tehnologija HygieSteam s paro odstrani do 99,9 % mikroorganizmov, filter AquaClean pa skrbi za odličen okus kave, saj vodo sproti očisti.

Tradicija priprave italijanske kave pri vas doma. FOTO: Saeco

Z vsakim požirkom vas bo odpeljalo na drug košček Italije

Vsaka skodelica kave iz aparata Xelsis Suprema vas bo v trenutku popeljala v kakšno živahno in romantično italijansko mestece in vas nedvomno navdihnila pri načrtovanju naslednjih počitnic. Nič čudnega, saj so aparat zasnovali in izdelali prav v Italiji – deželi, kjer je kava pomemben del kulture. Kava v Italiji ni le napitek, temveč je pravi družabni ritual. Nedvomno bo postal tudi vaš.

Naročnik oglasne vsebine je Versuni