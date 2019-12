‘To‘, kar si je Mariah Carey vedno želela za božič

Mariah Carey leta 1994. FOTO: Promocijsko Gradivo

All I Want for Christmas Is You je 19. uspešnica številka ena te ameriške pevke, s čimer le za eno skladbo zaostaja za The Beatles, ki drži rekord 20 najboljših pesmi. FOTO: Mike Segar/Reuters

Četrt stoletja po izidu se je praznična pesemAll I Want for Christmas Is You prvič uvrstila na vrh ameriške lestvice, poročajo tuji mediji. »Uspelo nam je,« je tvitnila pevka, potem ko je s pomočjo ponudnikov streaming storitev s svojo sezonsko uspešnico dosegla številko ena.Številni uporabniki družbenih omrežij so izražali presenečenje, da se pesem na vrh lestvice ni uvrstila že prej. A ko jo je Mariah Carey leta 1994 objavila kot del prazničnega albuma Merry Christmas, pravila Billboardove lestvice niso dovoljevala, da bi tekmovala na lestvici 100 najbolj vročih singlov Hot 100, ker komercialno ni bila dosegljiva v tej obliki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.To se je spremenilo decembra 1998, ko so na lestvico začeli uvrščati tudi posamične pesmi z albumov, ki niso bile objavljene kot singli. Pesem Mariah Carey se je nanjo prvič uvrstila 8. januarja 2000. Zahvaljujoč filmu Pravzaprav ljubezen (Love Actualy)iz leta 2003 je njena božična želja po ljubezni ostala v kolektivni zavesti, mesto v prazničnem kanonu pa so ji zagotovili ponudniki streaming storitev, saj so jo na seznam božičnih pesmi uvrstili Spotify, Apple Music in drugi.Na lestvici se je vsako leto znašla od leta 2012 dalje, ko je Billboard v svoja merila dodal streaming. Kot poroča AFP, jo je pevka za letošnjo 25-letnico izida še izdatneje promovirala na svojih družabnih profilih. Izdala je tudi nov video in pesem prvič objavila v obliki singla.Po podatkih sistema Nielsen Music, ki analizira glasbeno industrijo, je pretakanje skladbe v božičnem obdobju z 12,6 milijona v letu 2014 naraslo na 61 milijonov v letu 2016 in na 185 milijonov v letu 2018. Njeno predvajanje na ameriškem radiu pa se je v enakem obdobju po poročanju britanskega The Guardiana skoraj podvojilo.Trenutno ima največ pretokov na Spotifyju v Veliki Britaniji, sicer pa je v tem tednu po podatkih Billboarda zabeležila 45 milijonov pretokov, 27.000 digitalnih prodaj in 34 milijonov radijskih predvajanj.All I Want for Christmas Is You je 19. uspešnica številka ena te ameriške pevke, s čimer le za eno skladbo zaostaja za The Beatles, ki drži rekord 20 najboljših pesmi, še poroča AFP.