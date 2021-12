To lahko naredite sami: čudoviti praznični okraski

Ste vedeli, da je letošnji hit preprosta in hkrati nadvse stilska dekoracija iz betona?

Čeprav beton navadno povezujemo z zahtevno gradnjo, je v resnici zelo hvaležen material za najrazličnejša ustvarjalna dela. Beton je v zadnjem obdobju namreč doživel pravi preporod in postal ključni »opremljevalec« notranjih prostorov.

Od dizajnerske mizice do ljubkih okraskov

Izdelki iz betona so prava popestritev pri opremljanju našega doma, saj ustvarjajo prav poseben učinek. Tako na primer kombinacija lesa in betona predstavlja prav poseben dizajnerski tandem, kjer gresta industrijska resnost in naravna mehkoba z roko v roki. Rezultat je nostalgičen in hkrati izjemno sodoben in poseben.

