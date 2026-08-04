To naj bi bil pravi razlog za umik zahtevka Anamarie Goltes v Kaliforniji

Danes so v slovenskih medijih zaokrožile informacije, da je v pravnem sporu glede skrbništva nad hčerama Luke Dončića in Anamarie Goltes prišlo do velikega preobrata. Dončićeva nekdanja zaročenka naj bi umaknila zahtevo za določitev preživnine, ki jo je pred meseci vložila v Los Angelesu. Po navedbah iz sodnih dokumentov naj bi to storila z namenom, da bi spor rešila sporazumno in v največjo korist njunih otrok. Po naših zanesljivih informacijah so Anamaria Goltes in njeni odvetniki zahtevek v Kaliforniji res umaknili, vendar naj razlog za to ne bi bila želja po sporazumni rešitvi spora, ampak ocena, da z zahtevkom nimajo možnosti za uspeh in da bi ga kalifornijsko sodišče zaradi vprašanja pristojnosti tako ali tako zavrglo, o čemer smo že poročali. Luka Dončić s hčerkama. FOTO: ...