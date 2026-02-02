  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Kako varen je dom, v katerem živite? FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Kako varen je dom, v katerem živite? FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    2. 2. 2026 | 08:20
    11:26
    A+A-

    Dom je prostor, kjer se počutimo varno in sproščeno, pa vendar se za temi stenami  lahko skrivajo tudi tveganja, ki se jih niti ne zavedamo. Protivlomna vrata in alarmni sistemi so pomemben del zaščite, niso pa zagotovilo za varnost. Ta se začne tudi pri zraku, ki ga dihamo, pri bivalnih razmerah, ki jih ustvarjamo, in pri pripravljenosti na nepredvidene zaplete. Zato moramo na dom gledati celostno, s preventivo, premišljenimi tehničnimi rešitvami in finančno varnostjo, ki je še zlasti pomembna, ko pride do neljubega dogodka.

    Ko zrak, ki ga dihamo, ni samoumeven

    Zrak v zaprtih prostorih pogosto jemljemo kot nekaj samoumevnega. Če ni neprijetnega vonja in če občasno odpremo okno, imamo občutek, da je vse v redu. A prav zrak je tisti del doma, ki najhitreje pokaže, kako se sodobno bivanje prepleta s skritimi obremenitvami.

    Radon je eden nevidnih dejavnikov, ki nastaja v tleh in kamninah, v notranjost pa lahko prehaja skozi drobne razpoke v temeljih, talnih ploščah ter stikih ob zidovih in napeljavah. Najpogosteje se zadržuje v pritličnih prostorih, kleteh in slabše prezračevanih delih stavb, pri čemer njegova prisotnost ni vezana na starost objekta. Najdemo ga lahko tako v starejših hišah kot v novejših, energijsko bolj zaprtih domovih. Ker nima vonja, barve ali okusa, ga brez meritev ne zaznamo, dolgotrajna izpostavljenost pa lahko pomembno vpliva na zdravje dihal, zato ga strokovnjaki uvrščajo med pomembnejša okoljska tveganja v bivalnem okolju.

    Na kakovost zraka vplivajo tudi povišane vrednosti ogljikovega dioksida, prašni delci in hlapne organske spojine, ki nastajajo pri kuhanju, čiščenju, ogrevanju in uporabi sodobnih materialov. Kadar prezračevanje ni ustrezno, se te snovi zadržujejo v prostoru in se postopoma odražajo v utrujenosti, slabši zbranosti in večji občutljivosti dihal.

    S kakovostjo zraka je pogosto povezano še eno zelo vsakdanje tveganje, vlaga, ki se zadržuje v prostorih in materialih. V kopalnicah, kuhinjah, spalnicah in kotičkih ob zunanjih stenah, kjer nastajajo toplotni mostovi, se vlaga ohranja dlje časa in ustvarja razmere, v katerih se plesen hitro razraste. Čeprav jo najprej opazimo kot nadlogo na steni ali v kotu prostora, lahko draži dihala, poslabša alergije in vpliva na splošno počutje.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Zato se vse več gospodinjstev odloča za meritve kakovosti zraka in rešitev, ki omogoča bolj stabilne bivalne razmere, na primer prezračevalne sisteme z nadzorovanim pretokom zraka, ki zagotavljajo dotok svežega zraka, odvajajo odvečno vlago in dolgoročno pomagajo zmanjševati možnosti za nastanek plesni.

    Ker so prezračevalni sistemi in rekuperatorji danes pomemben del doma, jih Paket Dom zavarovalnice Generali vključuje med zavarovane elemente. Tako tehnične rešitve za bolj zdravo bivalno okolje, spremlja tudi finančna zaščita.

    Ko drobne pomanjkljivosti postanejo tveganje

    Nezgode se tudi doma zgodijo mimogrede. Le za trenutek nepazljivosti je dovolj za nesrečo - v temi, na drsečih površinah, ob ostrih robovih pohištva ali predmetih, odloženih na napačnem mestu. Malenkosti, ki jih hitro spregledamo, so lahko hitro neprijetne, predvsem za otroke in starejše. V takšnih primerih je mogoče zavarovanje dopolniti tudi z nezgodnimi kritji za družinske člane in z zavarovanjem odgovornosti, če pride do nenamerne škode.

    V sodobnem domu ima elektrika večjo vlogo kot kdaj prej, zato se včasih zapleti začnejo prav tam. Električne in elektronske naprave so stalno v uporabi, polnilniki in podaljški se kopičijo, marsikje deluje več porabnikov na eni sami vtičnici. Če je napeljava dotrajana ali če z uporabo naprav preobremenimo varovalke, se lahko pojavijo okvare in škoda, ki jih sprva sploh ne opazimo.

    Dom moramo zaščititi tudi z osnovnimi požarnovarnostnimi ukrepi, kot so dimni alarmi, gasilni aparat in z rednim preverjanjem električne napeljave, kar skupaj z odgovorno uporabo naprav zmanjšuje tveganje za resnejšo škodo.

    Paket Dom je namenjen lastnikom in najemnikom stanovanjskih nepremičnin in vsem, ki svoje stanovanjske nepremičnine oddajate v najem. FOTO: Depositphotos
    Paket Dom je namenjen lastnikom in najemnikom stanovanjskih nepremičnin in vsem, ki svoje stanovanjske nepremičnine oddajate v najem. FOTO: Depositphotos

    Varnost doma bi morali razumeti širše, tudi tako, da poleg preventive razmislimo še o finančni zaščiti. Paket Dom zavarovalnice Generali omogoča, da dom in življenje v njem zaščitimo celostno, tudi za primere, ko se kljub previdnosti pripeti nezgoda, okvara ali škodni dogodek.

    Ko preventiva ni dovolj, pride do izraza finančna varnost

    Čeprav lahko s premišljenimi navadami in preventivnimi ukrepi veliko naredimo za varnost svojega doma, popolne zaščite pred škodo, ki jo povzročijo nepredvidljive situacije, ni. Prav zato je pomembno, da imamo ob sebi zanesljivega partnerja, ki nas podpre takrat, ko gre kaj narobe. Kakovostno domsko zavarovanje omogoča, da tudi v nepredvidenih okoliščinah ohranimo mirno glavo, saj vemo, da pri reševanju posledic nismo sami.

    Zavarovanje Paket Dom zavarovalnice Generali je namenjeno lastnikom in najemnikom stanovanjskih nepremičnin in tudi tistim, ki svoje stanovanje ali hišo oddajajo v kratkoročni ali dolgoročni najem. Primerno je za zavarovanje stanovanj, eno- in večstanovanjskih hiš, vikendov in drugih stanovanjskih objektov.

    Paket Dom zagotavlja celovito zavarovanje nepremičnine in premičnin za tveganja, s katerimi se lahko srečamo v vsakdanjem življenju, kot so požar, dim, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, vlom, poplava ali potres. Vključuje tudi zavarovanje odgovornosti družinskih članov, kar pride prav v primerih, ko doma nehote povzročimo škodo drugim.

    Na voljo so trije paketi z različnimi obsegi kritij, Osnovni, Ekskluzivni in Premium, ki jih je mogoče nadgraditi glede na način bivanja in potrebe gospodinjstva. Tako lahko vsak dom dobi zaščito, ki mu dejansko ustreza, brez odvečnih zapletov.

    Domska asistenca vam pomaga, ko hitro potrebujete pomoč obrtnika. FOTO: Depositphotos
    Domska asistenca vam pomaga, ko hitro potrebujete pomoč obrtnika. FOTO: Depositphotos

    Pomemben del Paketa Dom je tudi domska asistenca, ki zagotavlja hitro pomoč obrtnika na domu, denimo vodovodnega inštalaterja ali električarja, kar omogoča, da se manjše okvare pravočasno sanirajo in ne prerastejo v večjo škodo. V primeru obsežnejših poškodb lahko zavarovanje poskrbi tudi za nadomestno bivališče.

    Sklenitev zavarovanja Paket Dom je preprosta in dostopna, bodisi pri zavarovalnem zastopniku, po telefonu ali v poslovalnicah zavarovalnice Generali.

    Izkušnje zavarovancev pogosto povedo več kot splošne obljube. Odzivnost, jasna komunikacija in hitra rešitev so elementi, ki se v ocenah strank Paketa Dom ponavljajo znova in znova.

    »Takojšen odziv na prijavo in hitra rešitev škodnega primera« (Mirjana P., 6. 1. 2026)

    »Hitro reševanje in prijaznost« (Jožica V., 1. 1. 2026)

    »Hitra odzivnost, hitro nakazilo škode« (Iris K. B., 6. 1. 2026)

    »Dobra komunikacija, hitra rešitev škodnega dogodka.« (Marko R., 6. 1. 2026)

     

    Vir: Medallia, interna NPS​​ raziskava med strankami, 2026

    Ko se zgodi neprijetno, šteje hiter odziv

    V trenutku nezgode, okvare ali škode, imamo v glavi cel kup dvomov in skrbi. Kaj je treba narediti najprej, koga poklicati, kako hitro se bo dalo urediti in kaj vse bo to potegnilo za sabo. Prav v takšnih trenutkih največ pomeni hitra, jasna pomoč, ki razbremeni odločanje in pospeši reševanje težave.

    Domska asistenca Generali je zavarovancem na voljo 24 ur na dan. Z enim samim klicem dobijo sogovornika, ki jim pomaga razumeti naslednje korake, poda ključne informacije za pravilno ravnanje in po potrebi organizira prihod ustreznega obrtnika na dom. Takšna podpora bistveno zmanjša stres ob škodnem dogodku. Namesto iskanja rešitev v negotovosti imajo zavarovanci občutek, da nekdo prevzame organizacijo in jim stoji ob strani, dokler se razmere ne uredijo.

    Pomemben del te izkušnje je tudi preprost postopek uveljavljanja škode. Prijava je mogoča tudi po spletu, stranke pa posebej cenijo preglednost postopka, jasne informacije in hitro obravnavo zahtevkov. Prav ta kombinacija dosegljive pomoči in učinkovitega reševanja škod daje domskemu zavarovanju svojo pravo vrednost.

    Pri zavarovanju doma ima pomembno vlogo tudi osebni stik. Za številne stranke je agent tisti, ki pomaga razumeti kritja, opozori na tveganja, ki jih same morda spregledajo, in svetuje pri izbiri rešitve, ki ustreza konkretnemu domu in načinu bivanja.

    Da tak pristop deluje, potrjujejo tudi izkušnje strank. Kar 92 odstotkov Generalijevih zavarovancev*, ki so uveljavljali škodo v okviru domskega zavarovanja, je bilo z obravnavo zelo zadovoljnih, v povprečju pa bi devet od desetih** Paket Dom priporočilo naprej. Hitrost odziva, jasna komunikacija in korektna rešitev so razlogi, ki zaupanje utrjujejo tudi v praksi.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Nagradna igra »Varen dom ZAME«

    Vaš dom je prostor varnosti in zdravja – poskrbite, da bo takšen tudi v novem letu!

    Sodelujte v nagradni igri Varen dom ZAME, ki poteka od 13. 1. do 28. 2. 2026 v mobilni aplikaciji Generali ZAME.

    V nagradni igri lahko sodelujete vsi, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

    • do vključno 28. 2. 2026 postanete člani Generali ZAME in ostanete člani na dan žrebanja nagrajencev,
    • si prenesete zadnjo različico mobilne aplikacije Generali ZAME,
    • v mobilni aplikaciji Generali ZAME potrdite sodelovanje v nagradni igri in sprejmete pravila nagradne igre »Varen dom ZAME«,
    • podate soglasje za neposredno trženje in omogočite prejemanje sporočil.

     

    VEČ O NAGRADNI IGRI

    Nagradni sklad:

    • meritve za zdravju prijazno bivalno okolje (v vrednosti 600 EUR)
    • brezplačno zavarovanje doma za vse leto (Paket Dom) (v vrednosti do 500 EUR bruto)
    • 5 x gasilni aparat (v vrednosti 58,56 EUR)

     

    Generali svojim strankam omogoča, da prek aplikacije Generali ZAME ob sklenitvi Paketa Dom pridobijo do 35 odstotkov popusta.

     

    *Vir: Aragon, BrandTrack, maj 2025

    **Vir: Medallia, interna NPS raziskava med strankami, 2025

    Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali, d. d.

