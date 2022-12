To so trendi letošnje okrasitve praznične mize

V ta namen tako iz vitrine običajno vzamemo praznični jedilni servis in si dovolimo drznost pri namestitvi dekoracije. Slavnostne večerje pa preživimo s tistimi, ki so nam najbolj ljubi.

Posebne priložnosti, kot so božični in novoletni prazniki, so odlična priložnost za sprostitev ustvarjalne energije ob okraševanju doma. Središče prazničnega dogajanja je običajno jedilna miza, ob kateri se odvijajo bolj formalne večerje in sproščena druženja. Jedilno mizo velja takrat posebno slovesno okrasiti. Ko izbirate dekoracijo, prtičke, porcelan, kozarce, svečke in jedilni pribor, bodite pozorni na barvno in estetsko skladnost.

